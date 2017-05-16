Связанный с делом Олега Осиновского латвийский экс-чиновник подозревается в разглашении гостайны

Полиция безопасности (ПБ) Латвии на прошлой неделе признала бывшего ведущего сотрудника Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (БПБК) Юриса Юраша подозреваемым в уголовном процессе по факту умышленного разглашения государственной тайны, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

Как отметил сам Юрашс, который баллотируется на муниципальных выборах в Рижскую думу от Новой консервативной партии, до этого он проходил по делу в статусе лица, против которого начат уголовный процесс. Из-за того, что в ходе следствия этот статус был изменен, бывшему сотруднику Антикоррупционного ведомства запрещен выезд из страны.

Согласно Уголовному закону Латвии, за умышленное разглашение гостайны лицом, которое было предупреждено о неразглашении, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, принудительные работы, денежный штраф, а также запрет занимать должность в течение пяти лет.

Напомним, Юрис Юрашс публично заявил, что ему предлагалась взятка за то, чтобы он переквалифицировал статью уголовного закона со взятки на торговлю влиянием в деле, по которому проходит бывший шеф ГАО Latvijas Dzelzceļš и эстонский предприниматель Олег Осиновский.

Экс-начальник отдела оперативных разработок Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Юрашс сообщил, что еще в 2015 году поставил в известность о взятке в размере одного миллиона евро своего непосредственного начальника Ярослава Стрельченока, однако расследования этого факта так и не было проведено. Позже Юрашс обратился с этой же информацией в прокуратуру, но и оттуда ответа не последовало.

Юрашс был отстранен от занимаемой должности 15 августа 2016 года. В подписанном распоряжении указано, что профессиональная квалификация и опыт Юрашса не соответствуют ни одному из созданных в рамках реорганизации должностей и имеющимся в бюро вакансиям.