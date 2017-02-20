Свежее исследование в области онлайн-шоппинга указывает на стирание государственных границ

Концерн DPD опубликовал сегодня результаты проведенного Kantar TNS исследования, демонстрирующего привычки европейцев в отношении заказа товаров в Интернете. Преобладающей тенденцией в онлайн-торговле становится стирание государственных границ, т.е. на покупку товаров на иностранных сайтах, значится в пресс-релизе.

Важными факторами потребители считают надежность онлайн-магазинов и услуг доставки.

Исследование показывает, что в Эстонии, где процент пользователей Интернета среди населения является одним из самых высоких в Европе, доля совершающих покупки онлайн остается одной из наиболее незначительных в Европе (29% пользователей Интернета).

Наиболее часто жители Эстонии заказывают онлайн различную электронику, товары для красоты и здоровья, а также модные товары. В сравнении с другими европейскими странами, в Интернете мы заказываем значительно меньше книг, бытовой техники и мебели.

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”Может показаться, что жители Эстонии очень активны в том, что касается онлайн-шоппинга, но, на самом деле, здесь еще достаточно пространства для развития. Важно повысить уровень доверия потребителей как к онлайн-торговле в целом, так и к доставке товаров — а для этого мы в DPD ежедневно прилагаем значительные усилия”, — сказал директор DPD Eesti AS Райнер Рохтла.



Как и во многих других странах Европы, в Эстонии распространены заказы товаров из-за границы. 71% тех, кто покупает товары онлайн, хотя бы однажды оформлял заказ на том или ином иностранном сайте. Для жителей Эстонии в этом плане на первом месте стоит Китай, тогда как в Западной Европе предпочтение отдают более близким странам — треть покупателей заказывают товары из соседних государств.

В сравнении с прочими странами Европы, Эстония выделяется тем, что наиболее предпочтительным способом получения товара является почтовый автомат — их использовал 81% всех покупающих товары онлайн. В будущем пользоваться почтовыми автоматами планируют целых 98% покупателей. Меньше товаров заказывают напрямую домой и в почтовое отделение.

В том, что касается онлайн-торговли, жители Эстонии считают важным прозрачность расходов на покупку и транспортных расходов, четкую политику в отношении возврата, а также точные описания товаров на сайтах. 92% эстонцев остались довольны последней сделанной в Интернете покупкой, а целых 96% сказали, что и в будущем будут заказывать товары онлайн.



Помимо показателей по конкретным странам, исследование представляет обзор общих тенденций европейского онлайн-шоппинга. ”Так, к примеру, быстрый рост в части мобильного шоппинга показали страны, где число пользователей Интернета ниже в сравнении с другими.

Тенденцией является онлайн-шоппинг на сайтах иностранных государств, причем покупатели обращают внимание, прежде всего, на надежность магазина, а также на прозрачность и гибкость политики поставок и возврата товара”, — сказал директор по маркетингу и коммуникации концерна DPD Жан-Клод Сонэ.

Согласно исследованию, 85% всех онлайн-покупок в Европе приходится на регулярных покупателей. Большинство покупок до сих пор делают с ноутбуков или настольных компьютеров. Доля покупок со смартфонов (35%) растет, особенно среди поколения миллениума. Более половины респондентов (52%) совершали покупки на иностранных сайтах.

Европейцы в основном заказывают в Интернете модные товары, книги, электронику, а также товары для красоты и здоровья. Больше всего продуктов питания заказывают в Великобритании, а немцы наиболее смело приобретают в Интернете медицинские товары.

Если жители Эстонии отдают предпочтение почтовым автоматам, то большинство европейцев (84%) предпочитают получать заказы на дом. Впрочем, и в Европе все большее распространение получают альтернативные варианты в виде почтовых автоматов, пунктов получения посылок или почтовых отделений.

Отчет об онлайн-шоппинге для концерна DPD составила фирма Kantar TNS. Исследование проводилось с 19.09 по 7.10.2016. В анонимном опросе участвовали 23 450 респондентов из 21 европейской страны, включая Эстонию. В выборке участвовали люди старше 18 лет, купившие с начала 2016 года в Интернете хотя бы один физический предмет.