Свежее исследование: эстонские дети признают, что проводят в интернете слишком много времени

Почти половина опрошенных детей (49%) считает, что взрослые поддерживают их online-хобби и интересы. В то же время, выяснилось, что дети в Эстонии ощущают поддержку взрослых в значительно меньшей степени, чем дети в других странах. Только треть (32%) участников опроса из Эстонии согласились с этим утверждением, тогда как в Швеции этот показатель составляет 58%. Хотя в рамках подобного исследования, проведенного в прошлом году, выяснилось, что мама и папа — это первые люди, к которым дети, живущие в Эстонии, обращаются в случае возникновения проблем в интернете.

Половина детей, участвовавших в опросе в Эстонии, считает, что интернет помогает им найти новых друзей, собрать полезную информацию для выполнения школьных заданий, а также используется в развлекательных целях. По сравнению с другими странами эстонские дети чаще признают, что проводят слишком много времени во всемирной паутине (средний показатель в исследовании — 38% vs в Эстонии — 50%).

”Если взрослые различают реальный и виртуальный миры, то для детей интернет и повседневная жизнь имеют совершенно одинаковое значение, — сказала менеджер по спонсорской деятельности Telia Eesti Эло Вырк. — Игры и школьные задания — это часть обычного детского дня, а то, что в интернете можно создать и поддерживать дружеские отношения, имеет для ребенка ценность”.

Вырк добавила, что прослеживается любопытная тенденция, которая заключается в том, что порой дети ведут себя в виртуальном мире разумнее, чем взрослые. ”Эстонские дети ожидают от своих родителей большей информированности, поддержки и заинтересованности в вопросах, которые касаются происходящего в интернете.

Самой важной темой для детей Эстонии оказалась достоверность и надежность информации. Они дали множество советов, начиная от того, что не стоит нажимать на подозрительные ссылки и заканчивая способами, как удостовериться, что ты общаешься именно с тем человеком, за которого он себя выдает. Эти темы затрагивались чаще всего. Дети считают, что в интернете можно быстро улучшить настроение и советуют для этого посмотреть какой-то забавный видеоролик или поиграть в игру. Игры стали темой, одинаково важной во всех странах исследования, особенно, среди опрашиваемых мальчиков. На первом месте по популярности оказалась игра Fortnite, которая упоминалась одинаково часто во всех странах. Дети делились своими соображениями о том, как лучше планировать свое время, чтобы его хватило и на учебу, и на игры, как сохранять спокойствие и хорошие отношения в напряженных ситуациях, которые то и дело возникают по ходу игр.

Консультационный совет по вопросам детей при Telia (CAP) — это инициатива Telia Company, которая получила реализацию в сотрудничестве с организациями по защите детства и школами семи стран в Скандинавии и Прибалтике. Цель совета — понять, каким дети видят цифровой мир. В опросе, который был проведен осенью 2018 года, приняли участие 800 детей в возрасте 12 лет. Они делились советами о безопасном поведении в интернете с помощью анимационных фильмов, созданных в приложении Plotagon. Партнером Telia по проведению исследования в Эстонии стал Союз защиты детей. Всего в исследовании в нашей стране приняли 130 ребят, которые создали 35 мультфильмов.