23.11.2018, 20:30

Свежее исследование: эстонские дети признают, что проводят в интернете слишком много времени


rus.delfi.ee
EST
VEEBI VANGIS: Eesti lapsed õpivad üha rohkem nutiseadmete abil ja tarvitavad internetti suhtlemiseks rohkem kui eakaaslased mujal riikides.
Siim Lõvi

Сегодня были обнародованы результаты свежего исследования, проведенного консультационным советом по вопросам детей, действующим при Telia, которое проводилось с целью выяснить, с какими сложностями и возможностями для развития сталкиваются дети в интернете, сообщает предприятие.

Консультационный совет Telia провел исследование в 7 странах: Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии. Вопросы, на которые отвечали дети, затрагивали темы доверия, дружбы, выполнения школьных заданий, физического и психологического благополучия и семейных отношений, когда речь идет об общении в интернете. Помимо анкетного опроса, в ходе исследования дети создавали мультфильмы, в которых делились советами с младшими ребятами, рассказывая о том, как себя вести в интернете, чтобы чувствовать себя в безопасности и сохранять позитивный настрой.

Почти половина опрошенных детей (49%) считает, что взрослые поддерживают их online-хобби и интересы. В то же время, выяснилось, что дети в Эстонии ощущают поддержку взрослых в значительно меньшей степени, чем дети в других странах. Только треть (32%) участников опроса из Эстонии согласились с этим утверждением, тогда как в Швеции этот показатель составляет 58%. Хотя в рамках подобного исследования, проведенного в прошлом году, выяснилось, что мама и папа — это первые люди, к которым дети, живущие в Эстонии, обращаются в случае возникновения проблем в интернете.

Половина детей, участвовавших в опросе в Эстонии, считает, что интернет помогает им найти новых друзей, собрать полезную информацию для выполнения школьных заданий, а также используется в развлекательных целях. По сравнению с другими странами эстонские дети чаще признают, что проводят слишком много времени во всемирной паутине (средний показатель в исследовании — 38% vs в Эстонии — 50%).

”Если взрослые различают реальный и виртуальный миры, то для детей интернет и повседневная жизнь имеют совершенно одинаковое значение, — сказала менеджер по спонсорской деятельности Telia Eesti Эло Вырк. — Игры и школьные задания — это часть обычного детского дня, а то, что в интернете можно создать и поддерживать дружеские отношения, имеет для ребенка ценность”.

Вырк добавила, что прослеживается любопытная тенденция, которая заключается в том, что порой дети ведут себя в виртуальном мире разумнее, чем взрослые. ”Эстонские дети ожидают от своих родителей большей информированности, поддержки и заинтересованности в вопросах, которые касаются происходящего в интернете.

Самой важной темой для детей Эстонии оказалась достоверность и надежность информации. Они дали множество советов, начиная от того, что не стоит нажимать на подозрительные ссылки и заканчивая способами, как удостовериться, что ты общаешься именно с тем человеком, за которого он себя выдает. Эти темы затрагивались чаще всего. Дети считают, что в интернете можно быстро улучшить настроение и советуют для этого посмотреть какой-то забавный видеоролик или поиграть в игру. Игры стали темой, одинаково важной во всех странах исследования, особенно, среди опрашиваемых мальчиков. На первом месте по популярности оказалась игра Fortnite, которая упоминалась одинаково часто во всех странах. Дети делились своими соображениями о том, как лучше планировать свое время, чтобы его хватило и на учебу, и на игры, как сохранять спокойствие и хорошие отношения в напряженных ситуациях, которые то и дело возникают по ходу игр.

ТОП

Консультационный совет по вопросам детей при Telia (CAP) — это инициатива Telia Company, которая получила реализацию в сотрудничестве с организациями по защите детства и школами семи стран в Скандинавии и Прибалтике. Цель совета — понять, каким дети видят цифровой мир. В опросе, который был проведен осенью 2018 года, приняли участие 800 детей в возрасте 12 лет. Они делились советами о безопасном поведении в интернете с помощью анимационных фильмов, созданных в приложении Plotagon. Партнером Telia по проведению исследования в Эстонии стал Союз защиты детей. Всего в исследовании в нашей стране приняли 130 ребят, которые создали 35 мультфильмов.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Проект миграционного договора ООН отправлен на обсуждение пленарному заседанию Рийгикогу

23.11.2018
Сегодня на внеочередном заседании комиссия по иностранным делам заслушала канцлера права Юлле Мадизе, которая представила юридические пояснения к Глобальному договору ООН о миграции, и рассмотрела 15 поправок, представленных пятью фракциями к проекту заявления Рийгикогу.
Подробнее



"У людей останется на руках больше денег!" Союз топливных фирм не согласен с отказом от понижения акциза на топливо

23.11.2018
Союз топливных фирм Эстонии не согласен с оценкой премьер-министра Юри Ратаса, согласно которой понижение акциза на дизельное топливо станет препятствием фискальной целостности.
Подробнее


-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-30% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSU/13
189,- €
132,30 €
-30% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JS/04
169,- €
118,30 €
-40% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
159,- €
95,40 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107252002
156,60 €
93,96 €
-30% Meeste käekell Police GRID PL.14689JSU/13
189,- €
132,30 €

ФОТО: "Черная пятница": на парковке торгового центра Ülemiste почти нет мест

23.11.2018
Кадры из торгового центра Ülemiste показывают, что в Эстонии интерес к "Черной пятнице" только растет. Уже в середине рабочего дня парковка торгового центра забита машинами, а в самом центре развешены огромные плакаты со скидками.
Подробнее

Изменятся правила провоза денег через границу стран ЕС

23.11.2018
Сумма, которую физическое лицо ввозит на территорию Евросоюза, будет пересчитываться в евро по курсу, опубликованному Европейским Центральным банком (ЕЦБ) в предпоследнюю среду месяца. Это предусматривают поправки к закону о декларировании наличных денег на границе, переданные в четверг 22 ноября на рассмотрение парламентской комиссии, сообщает латвийский Delfi со ссылкой на LETA.
Подробнее

Полиция предупреждает: на выходных ожидается снегопад. Смените покрышки на зимние!

23.11.2018
По прогнозам синоптиков, на выходных ожидается снегопад, в связи с чем полиция призывает автолюбителей подготовиться и напоминает, что с декабря использование зимних шин является обязательным.
Подробнее

ВИДЕО: Медведева проиграла японкам короткую программу в Гренобле

23.11.2018
Во французском Гренобле стартовал заключительный этап "Гран-при" по фигурному катанию. Короткую программу у одиночниц выиграла японка Маи Михара (67,95), опередившая свою соотечественницу Рику Кихиру (67,64) и россиянку Евгению Медведеву (67,55).
Подробнее

Иногда хорошо НЕ мыть машину! Китайский художник создает шедевры на грязных окнах автомобилей

23.11.2018
Китайский энтузиаст из города Чанчжоу ( провинция Цзянсу в восточном Китае) решил воспользоваться пыльными окнами машин. Ватная палочка, зубная щетка и грязная машина - это все, что нужно для творчества.
Подробнее