Свалку в Пярну планируют сделать самой большой солнечной электростанцией Эстонии

Принадлежащий городу Пярну Paikre OÜ смоделировал самую большую в Эстонии солнечную электростанцию, мощность которой может достигать 5 мегаватт, рядом с болотом Ряама, пишут "Деловые Ведомости".

Всего планируется разместить около 22 000 солнечных панелей, мощность которых, по данным начального проекта, может достигать 5 мегаватт, объяснила детальный план городская управа Пярну.

Свалка занимает 34 гектара земли на луговой промышленной зоне, и на ней находится 1,2 миллиона тонн отходов толщиной 13 метров, покрытых глинистыми породами.

На свалке расположен газопровод, с помощью которого свалочный газ собирается на когенерационной станции. Сейчас там находятся газы, скопившиеся с 2012 года, и их количество начинает уменьшаться — по всей видимости, газ будет скапливаться на станции еще 10 лет.