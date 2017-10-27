Сваленные на гравий и без защитной пленки: склад продавца окон ужаснул клиента

В комиссию по потребительским спорам обратился клиент ласнамяэской фирмы Quadro Design Aknad OÜ. Он заказал на сайте фирмы окна, а, приехав на склад для получения товара, обнаружил плохие условия содержания товара и пожелал отказаться от договора.

При оформлении заказа клиент оплатил половину стоимости товара в размере 153 евро. Через несколько недель представитель фирмы попросил оплатить вторую часть, на что клиент не согласился, так как окна даже еще не доехали до склада. Еще через две недели клиент позвонил сам, и окна уже были на месте. Когда клиент приехал на склад продавца, то заметил, что окна складированы некорректно: они лежали сложенными друг на друга прямо на слое гравия на улице, под солнцем. Кроме того, клиент заметил отсутствие защитной пленки и наличие царапин, в связи с чем решил отказаться от договора и потребовать обратно уплаченные средства.

Фирма комиссии свое видение не представила и проигнорировала все запросы.

В своем заключении комиссия отметила, что поскольку клиент перед приемом товара обнаружил повреждения и несоответствия требованиям, то он не обязан принимать такой товар. Поскольку продавец не предложил ему ничего взамен, то отказ от договора правомерен и продавец должен вернуть покупателю уплаченную сумму.