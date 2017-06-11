Суровый приговор Михкеля Рауда: школьные знания вряд ли пригодятся

”Зачем, спрашивается, вообще ходить в школу, если потом всё забудется? — задается вопросом Михкель Рауд. — Ведь большая часть услышанного на уроках вылетит из головы гораздо раньше, чем образ одноклассницы, которая сидит перед тобой через две парты и благоухает духами”.

В своем блоге Рауд рассказывает, как пытался решить задачу по математике за шестой класс (его сын — шестиклассник) и вынужден был капитулировать после третьей попытки. ”Я не смог справиться с этой задачей, хотя и сам ходил когда-то в шестой класс! Я совершенно ничего не помню из того, что мы проходили на уроках математики. Позабыл я всё и по другим предметам: географии, истории, природоведению и русскому языку”, — признается блогер.

”Ни за что не вспомню, что же происходит с телами при нагревании — они уменьшаются или увеличиваются? А исторических персонажей Лембиту и Меэлиса вообще путаю по жизни (кажется, один из них был сыном другого), и даже автора ”Оборотня” мне пришлось гуглить, потому что так и не смог вспомнить, был ли это Вильде или Кицберг”, — беспощаден по отношению к себе Рауд.

Единственное, с чем он пока более-менее справляется, — это английский. А все остальные знания, которые ему вдалбливали в школе 11 лет подряд, куда-то испарилась.

”Может, я и не был самым глупым ребенком в мире, но уж самым ленивым — это точно! Зачем, спрашивается, вообще ходить в школу, если потом всё забудется? Еще как забудется, уж я-то знаю”, — констатирует блогер… и приходит к весьма неожиданному выводу.

Читайте дальше в блоге Tele2, для чего нужно на уроках математики решать уравнения с шестью неизвестными.