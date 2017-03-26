Суперкоротко: 7 главных "фишек" нового Android O, интересных простым смертным

Google представила следующую версию Android, получившую название Android O. Вот семь ее главных улучшений, пишет Techlife.

Но прежде отметим, что пока Android O доступна лишь для разработчиков. Кто угодно может скачать ее отсюда, но установить выйдет лишь на официальный эмулятор Android, или же на смартфоны и планшеты Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Pixel C tablet, Pixel и Pixel XL. Если у вас нет ни одного из этих устройств и вы не разработчик — ждите конца года, когда Android O начнут "накатывать" на свежие смартфоны и предустанавливать на новые устройства.

Вот — суперкоротко — семь главных "фишек" этой операционной системы, которые могут быть интересны обычным людям.

1. Улучшенная работа с аккумулятором. Android O будет автоматически ограничивать активность открытых, но неактивных приложений, чтобы умерить их электрическую жажду. Особенно это заметят те, кто активно использует чаты и социальные сети.

2. Более аккуратная работа с оповещениями. Сейчас оповещения в Android группируются по приложениям. Android O позволит объединять их в группы. Например, "все социальные сети" или "все чаты". Больше порядка!

3. Картинка-в-картинке. Никогда не задумывались, зачем нам эти гигантские экраны смартфонов, если мы не можем одновременно смотреть видео и чататься в WhatsApp? В Google, похоже, задумались — в Android O появится функция "картинка-в-картинке", которая работает ровно так, как вы себе это представляете.

4. Адаптивные иконки. Иконки приложений в Android O будут адаптированными — станут меняться в соответствии со "шкурками" для ОС и могут быть анимированными при касании.

5. Улучшенная работа с беспроводными наушниками. Сейчас Android и wireless-audio — это два понятия, сочетающиеся с большим трудом. В новой версии ОС Google переработает все Audio API, особое внимание уделив работе с беспроводными устройствами. Должно стать намного лучше.

6. Поддержка Wide-color gamut (WCG). Коротко и просто это сложно объяснить… скажем так — производители экранов для Android-смартфонов смогут делать их еще более "сочными" и яркими. Желающие технических деталей могут погуглить.

7. Более лучшая поддержка клавиатур. Эта функция порадует владельцев планшетов и "хромбуков" (ноутбуков под Android) — в Android O будет улучшена навигация с помощью стрелок на клавиатурах и клавиши Tab.

Полный список всех изменений в Android O — на официальном сайте.