Super Alko придумал хитрый способ продажи алкоголя на границе с Латвией

Вблизи границы Латвии и Эстонии, в Валка планируется построить новый торговый центр, где будет открыт и эстонский алкогольный магазин Super Alko, пишет Äripäev.

Super Alko принадлежит Aldar Eesti OÜ, одним из владельцев которой является Элмо Эрлих. Эрлих подтвердил информацию о строительстве магазина на латвийской границе, но подробнее комментировать отказался.

Необычным данную затею делает то, что к располагающемуся на латвийской стороне магазину хотят проложить прямую дорогу с территории Эстонии. Это означает, что дорогу нужно проложить через государственную границу, для чего нужно создать детальную планировку и утвердить ее с Министерством внутренних дел.