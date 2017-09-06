06.09.2017, 12:30

Super Alko придумал хитрый способ продажи алкоголя на границе с Латвией

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rus.delfi.ee
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Ainazi uus Superalko kauplus
Ainazi uus Superalko kauplusFoto: Ago Tammik

Вблизи границы Латвии и Эстонии, в Валка планируется построить новый торговый центр, где будет открыт и эстонский алкогольный магазин Super Alko, пишет Äripäev.

Super Alko принадлежит Aldar Eesti OÜ, одним из владельцев которой является Элмо Эрлих. Эрлих подтвердил информацию о строительстве магазина на латвийской границе, но подробнее комментировать отказался.

Необычным данную затею делает то, что к располагающемуся на латвийской стороне магазину хотят проложить прямую дорогу с территории Эстонии. Это означает, что дорогу нужно проложить через государственную границу, для чего нужно создать детальную планировку и утвердить ее с Министерством внутренних дел.

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