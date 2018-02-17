Суммарная задолженность россиян сильно выросла

В 2017 году суммарная задолженность россиян почти достигла 5 трлн рублей. Как сообщает Федеральная служба судебных приставов (ФССП), общая сумма, подлежащая взысканию по исполнительным производствам, возбужденным в прошлом году, составила 4,87 трлн рублей.

Согласно проекту итогового доклада о деятельности ФССП, суммарная задолженность россиян по сравнению с 2016 годом возросла на 2,5 процента (на 118,5 млрд рублей). При этом этот показатель рос уже последние несколько лет: в 2015 году он был равен 3,8 трлн рублей, в 2014 году — 3 трлн рублей, а в 2013 году — 2,1 трлн рублей.

В результате на исполнении у одного судебного пристава в 2017 году находилось в среднем 3,6 тыс. исполнительных производств — на 300 больше, чем в 2016 году.

Из-за задолженности в 2017 году за пределы страны не смогли выехать около 4,5 млн россиян. Именно столько постановлений о временном ограничении на выезд находилось на исполнении в пограничной службе ФСБ России. В данное число входят 3,4 млн постановлений, вынесенных органами ФССП в прошлом году. При этом в 2016 году на исполнении находилось на 48 процентов меньше постановлений, чем в 2017 году — 3 млн.