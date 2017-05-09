Сультс: оппозиция хотела пойти против желания грузоперевозчиков

В Рийгикогу прошел первое чтение законопроект о введение платы за использование дорог грузовыми автомобилями. Согласно поправкам, транспортные средства массой более 3,5 тонны должны будут платить налог за проезд по эстонским дорогам.

Больше всего критики со стороны оппозиции вызвал вопрос, насколько справедливо вводить налог для грузовиков, масса которых начинается с 3,5 тонны. Оппозиционные политики посчитали, что налог должен действовать лишь для тех транспортных средств, масса которых превышает 12 тонн. Член экономической комиссии Рийгикогу Мярт Сультс отметил, что желание оппозиции понятно и такой вариант обсуждался, но сегодняшнее решение основано на желании грузоперевозчиков, которые выступали за равные условия для всех. ”Что касается предложения о введении налога только для 12-тонных грузовиков, то это послужило бы сигналом к покупке небольших грузовиков и это привело бы к тому, что на эстонских дорогах стало бы больше машин, что в свою очередь сказалось бы на загрязнении окружающей среды и заторах. К тому же, мы бы поставили в неравные условия перевозчиков”, — объяснил Сультс.

За то, чтобы налог действовал на грузовики, начиная с 3,5 тонны выступали как члены Эстонской ассоциации международных перевозчиков, так и в Союзе автопредприятий. Кроме того, оппозиция утверждала, что больше всего от введения налога потеряют местные предприниматели, которые, например, привозят на ярмарки свою продукцию. ”Тот, кто более-менее знаком с грузовиками, знает, что масса большей части из них не достигает 3,5 тонны. Поэтому никакой налог на использование дорог они платить не должны. Таким образом, оппозиция опять показала себя не с самой лучшей стороны, выступив с неконструктивной критикой”, — отметил Сультс, добавив также, что о введении так называемого дорожного налога говорили еще во времена предыдущего правительства и эта тема постоянно была на повестке дня.

До сих пор налог на использование дороги не был введен лишь в двух странах ЕС: Эстонии и Финляндии. Чтобы местные перевозчики не пострадали от будущего налога, государство планирует ввести почасовые билеты, которые будут действовать день, неделю, месяц, квартал или год. Последний вариант, в итоге, обойдется грузоперевозчикам дешевле, чем проезд по суточному билету. Полученные с налога деньги будут инвестироваться в улучшение качества дорожного покрытия, то есть в ремонт дорог. Цена за использование дорог будет зависеть прежде всего от общей массы грузовика, от выброса углекислого газа в атмосферу. Дневная ставка будет варьироваться от 9 до 12 евро и годовая — от 500 до 1300 евро.