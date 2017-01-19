Двенадцать лет назад предприниматели и сыновья политика и бизнесмена Айна Сеппика – Сийм и Сулев Сеппик – взяли в банке SEB большой кредит, выплачивать который им вскоре стало не под силу, пишет Eesti Päevaleht.

Судебные разбирательства продолжаются годами: принадлежащая им фирма Hexanor подала в суд как на банк, так и на судебного исполнителя Элин Вилиппус, чтобы избежать принудительного отчуждения. Таким образом, им удалось избежать уже трех отчуждений, сейчас в суде находятся еще два спора.

Пока жернова правосудия крутятся, фирма по-прежнему сдает приобретенную на кредитные деньги недвижимость в аренду.

Несколько дней назад Hexanor вновь предстала в суде в качестве ходатая. На этот раз представитель фирмы присяжный адвокат Кристель Валк утверждала, что SEB при составлении договора ошибся и что договор о кредите и ипотека не связаны с соглашением о залоге.

Судья Тийа Бергсон не дала обвести себя вокруг пальца и отметила, что поскольку Сеппики уже годами обивают пороги судов и вынесено уже несколько судебных решений, то нельзя в одном деле указывать, что договор о кредите и соглашение о залоге действуют, а в другом деле утверждать, что не действуют. ”Если выгодно, то действуют, не выгодно — не действуют. Это противоречит принципам добропорядочности”, — подчеркнула она.

В конце заседания судья сообщила защите Сеппов: ”Было желание провести экспертизу недвижимости. Судебный эксперт утверждает, что истец не сотрудничает с ним. Пожалуйста, взаимодействуйте с ним!”

27 октября 2005 года Hexanor и SEB заключили первый договор о кредите в размере 2 172 996 евро и 5 центов. В качестве залога была установлена единая ипотека в размере 2 736 033 евро на недвижимость по адресу Пунане 50 и 52.

5 ноября 2008 года фирма получила еще один кредит в размере 2 588 420 евро на финансирование и рефинансирование покупки торговых центров Laine и Euromekka в Таллинне. В качестве залога была установлена ипотека в размере 3 181 434 евро на недвижимость по адресу Паэ, 80. Срок возврата первого кредита истек 27 октября 2010 года, второго — 5 ноября 2015.

Euromekka kaubanduskeskus, millel on hüpoteek SEB panga kasuks, on praegugi rentnikele välja üüritud. Karin Kaljuläte

В решении государственного суда значится, что последний раз Hexanor внесла платеж по первому кредиту 9 марта 2009 года, по второму — 8 мая 2009. Спустя восемь лет фирма должна банку с учетом интрессов и пени 12 007 983 евро и 53 цента. Владельцы говорят, что не могли выплачивать кредит, так как начавшийся в 2008 году экономический кризис настолько повлиял на доход от аренды площадей в торговых центрах, что они были просто не в силах больше выполнять условия договора. Суд же пришел к выводу, что обязательства фирмы не увеличились и полученные на основании договора о кредите блага не сократились.

Graafik: Toom Tragel

По утверждению SEB, Hexanor нарушила несколько предварительных условий заключения новых договоров, поэтому 13 августа 2009 года банк направил фирме извещение о расторжении договора. 8 ноября 2010 года банк предъявил требование о выплате обоих кредитов, после чего начались переговоры, которые длились более года.

Весной 2010 года Hexanor представила банку отчет о деятельности торговых центров и попросила информацию о договорах, однако банк фирме не ответил. 3 декабря 2010 года судебный исполнительно Элин Вилиппус представила заявление о приведении в действие принудительного отчуждения.

Чуть позже ей самой предстояло держать ответ, так как принадлежащие Сеппикам фирмы Bravotex (которая является кредитором Hexanor) и Hexanor подали на нее в суд. Утвержадалось, что Bravotex, будучи кредитором Hexanor, хотела присоединиться к исполнительному производству, но судебный исполнитель необоснованно затягивала с ходатайством. Кроме того, Сеппики считали, что исполнитель намерен продать недвижимость по слишком низкой цене.

Hexanor обвиняет SEB в том, что действия последнего противоречат принципам добросовестного поведения. Наряду с этим фирма требует изменения условий договора, так как пени вырасти до неразумных размеров. Согласно условиям договора, размер пени составляет 180% в год. Стоит отметить, что при подписании договора стороны были с этим согласны. Кроме того, банк предъявил требование не к сумме договора, а к сумме ипотеки в размере 5 943 783 евро.

Ставший в апреле прошлого года членом правления Hexanor Индрек Раудсепп выразил опасения, что журналист не сможет объективно осветить тему, в том числе из-за ее объемов и юридической сложности.

”Помимо возражений по существу, по оценке OÜ Hexanor, срок следующих из заключенных как в 2005 году, так и в 2007 году договоров о кредите требований уже некоторое время тому назад истек. Сейчас по этому вопросу стороны разбираются в суде, так что и эту тему прокомментировать по существу не представляется возможным”, — отметил он.

У Раудсеппа насчитывается недействительным связей с 57 фирмами, действительных — с 10. На вопрос, не выполняет ли он в Hexanor роль ликвидатора, он ответил, что выполняет установленные для члена правления законом обязательства, то есть представляет и руководит коммерческим объединением. ”Для этого правление у коммерческих объединений и создано”, — сказал он.