Судостроительный завод BLRT Grupp в Литве построил паром нового поколения

На судостроительной верфи концерна BLRT Grupp в Литве построили корпус пассажирского парома нового поколения для всемирно известной норвежской транспортной компании Boreal Sjø AS. Проект реализовался в рамках возобновления сотрудничества с норвежской фирмой Fiskerstrand Verft AS.

Дизель-электрический паром, дружелюбный к окружающей среде, может работать как на электрических батареях, так и на биодизельном топливе.

Работы по проектированию парома выполнила норвежская компания Multi Maritime AS. Строительство корпуса парома и частичное насыщение его оборудованием осуществлено входящей в состав концерна BLRT Grupp компанией Western Baltija Shipbuilding. Завершающие работы по оборудованию судна будут проводиться в Норвегии.

Паром, длиной 66,4 м и шириной 14,2 м, будет вмещать на борту 50 автомобилей и около 200 пассажиров. Судно, которому присвоен класс +1A1, планируется использовать для плавания в норвежских фьордах без выхода в открытое море.

Совместно с Fiskerstrand Verft AS концерном BLRT Grupp было построено около 40 паромов, из которых шесть работает на сжиженном природном газе.