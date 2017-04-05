05.04.2017, 13:48

Судостроительный завод BLRT Grupp в Литве построил паром нового поколения


rus.delfi.ee
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Судостроительный завод BLRT Grupp в Литве построил паром нового поколения
Pressifoto

На судостроительной верфи концерна BLRT Grupp в Литве построили корпус пассажирского парома нового поколения для всемирно известной норвежской транспортной компании Boreal Sjø AS. Проект реализовался в рамках возобновления сотрудничества с норвежской фирмой Fiskerstrand Verft AS.

Дизель-электрический паром, дружелюбный к окружающей среде, может работать как на электрических батареях, так и на биодизельном топливе.

Работы по проектированию парома выполнила норвежская компания Multi Maritime AS. Строительство корпуса парома и частичное насыщение его оборудованием осуществлено входящей в состав концерна BLRT Grupp компанией Western Baltija Shipbuilding. Завершающие работы по оборудованию судна будут проводиться в Норвегии.

Паром, длиной 66,4 м и шириной 14,2 м, будет вмещать на борту 50 автомобилей и около 200 пассажиров. Судно, которому присвоен класс +1A1, планируется использовать для плавания в норвежских фьордах без выхода в открытое море.

Совместно с Fiskerstrand Verft AS концерном BLRT Grupp было построено около 40 паромов, из которых шесть работает на сжиженном природном газе.

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