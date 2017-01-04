"Требование AS Saarte Liinid предъявлено к Väinamere Liinid OÜ, а не к владельцу парома St. Ola фирме OÜ St. Ola Maritime. Поэтому уже только арест имущества другого коммерческого объединения абсолютно не обоснован", — говорится в комментарии Väinamere Liinid в принадлежащей Леэдо газете.
По сообщению Väinamere Liinid, принадлежащая государству Saarte Liinid не выполнила следующие из договора обязательства и ущерб от этого больше, чем требование госфирмы к предприятию.
Также Министесртво экономики, по сообщению Väinamere Liinid, должно предприятию 0,3 млн евро дотации на паромное сообщение.
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По данным Коммерческого регистра, Väinamere Liinid и основанная в июле прошлого года St. Ola Maritime обе через различные предприятия принадлежат Вячеславу Леэдо.