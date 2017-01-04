Судоходная компания Вячеслава Леэдо Väinamere Liinid считает требование пени по портовым сборам со стороны государства необоснованным и отмечает, что для обеспечения требования арестовали имущество не того предприятия, передает газета Saarte Hääl. Также якобы наоборот государство должно судоходной компании.

"Требование AS Saarte Liinid предъявлено к Väinamere Liinid OÜ, а не к владельцу парома St. Ola фирме OÜ St. Ola Maritime. Поэтому уже только арест имущества другого коммерческого объединения абсолютно не обоснован", — говорится в комментарии Väinamere Liinid в принадлежащей Леэдо газете.

По сообщению Väinamere Liinid, принадлежащая государству Saarte Liinid не выполнила следующие из договора обязательства и ущерб от этого больше, чем требование госфирмы к предприятию.

Также Министесртво экономики, по сообщению Väinamere Liinid, должно предприятию 0,3 млн евро дотации на паромное сообщение.

Полный текст статьи читайте в Saarte Hääl.

По данным Коммерческого регистра, Väinamere Liinid и основанная в июле прошлого года St. Ola Maritime обе через различные предприятия принадлежат Вячеславу Леэдо.