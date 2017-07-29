Судно Megastar стало самым популярным на Балтийском море

Начав регулярные рейсы на линии Таллинн-Хельсинки в конце января, Megastar уже может похвастаться самым большим количеством пассажиров на Балтийском море – за полгода судно перевезло 1,1 миллиона человек, что в среднем составляет 6000 пассажиров в день, сообщает Tallink Grupp.

”Полгода назад мы обещали, что пуск Megastar начнет новую эпоху скоростных судов. Если посмотреть на заинтересованность пассажиров и полученный от них отклик, вклад команды в повседневное функционирование корабля, ассортимент предлагаемых на борту услуг и товаров, а также технологию и технические показатели судна, можно считать, что новая эпоха на линии Таллинн-Хельсинки наступила”, — отметил Маргус Хунт, директор Tallink Grupp по продажам и маркетингу.

”Помимо количества пассажиров на Megastar, резко возрос показатель лояльности клиентов (NPS — Net Promoter Score). Новая двухуровневая автомобильная палуба тоже полностью себя оправдала: она позволяет выполнять погрузку и разгрузку пассажирских и грузовых автомобилей отдельно. Это, в свою очередь, сократило длительность стоянки и свело к минимуму опоздания по вине судна”, — сказал Хунт.

По сравнению со Star, вторым скоростным судном на линии Хельсинки, Megastar на треть больше и вмещает 2800 пассажиров, но его воздействие на окружающую среду такое же или даже меньше. На ходу с выхлопными газами этого судна не выделяются окиси серы и частицы сажи, а уровень двуокиси углерода снижен.

В то же время Megastar с его магазинами на двух палубах можно назвать крупнейшим плавучим торговым центром Балтийского моря. На корабле имеются кафе и рестораны открытой планировки, различные типы сидячих пассажирских салонов и продуманные решения торговых площадей.

Стоимость Megastar составила 230 миллионов евро, что является одной из крупнейших инвестиций в частном секторе Эстонии за последние годы. Процесс строительства начался 4 августа 2015 года; судно было заложено 9 февраля прошлого года; спуск на воду состоялся в июле; первые пробные рейсы были выполнены в декабре прошлого года, а первый пассажирский рейс из Таллинна в Хельсинки — 29 января. ”Крестной матерью” корабля стала Тарья Халонен, бывший президент Финляндии.

Длиной в 212 метров, Megastar вмещает 2800 пассажиров, сравнявшись по ширине и вместимости с одним из крупнейших круизных судов Tallink, Baltic Queen. В качестве топлива на Megastar в основном используется сжиженный природный газ (LNG), но судно может работать и на дизельном топливе. Корабль развивает скорость в 27 узлов. Построенное специально для судоходной линии Таллинн-Хельсинки, судно Megastar соответствует всем актуальным и будущим требованиям к районам мониторинга выхлопных газов, к которым относится и Балтийское море.