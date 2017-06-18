Судебный исполнитель закрыл ресторан сразу после торжественного открытия

Судебные исполнители остановили деятельность нового ресторана Романа Защеринского Mantel & Korsten, который только в пятницу вечером открылся для посетителей, пишет Eesti Ekspress.

Причиной закрытия ресторана на улице Поска в столичном Кадриорге стало сложное разбирательство, инициированное представителем действующей в находящемся неподалеку многоквартирном доме Baltikums Banks AS Eesti Татьяны Сарап и еще некоторых владельцев квартир.



”Мы сами шокированы и расстроены, но вынуждены расстроить и вас и сообщить, что в то самое время, когда мы проводили два великолепных мероприятия по случаю открытия нового ресторана, нас посетили судебные исполнители, получившие от госпожи из соседнего дома и ее адвоката новый иск, удовлетворение этого иска и молниеносное постановление о незамедлительной остановке деятельности ресторана”, — сообщили представители Mantel & Korsten на своей странице в Facebook, добавив, что возобновление деятельности — вопрос времени и поиска решений.