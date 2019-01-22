Судебные распри застопорили строительство. О судьбе гигантского завода, на который государство выделило два млн евро

Год назад в Имавере отмечали закладку краеугольного камня гигантского завода по переработке рапса, который сейчас стоит на обочине шоссе Таллинн-Тарту. Тогда никто не подозревал, что спустя год завод так и не будет достроен — тяжба со строительной компаний заморозила строительство на неопределенное время.

Представитель строительной фирмы Wesico Project OÜ Анти Мёлтер не видит возможным достижения компромисса по данному делу. Он уверен, что фермеры хотели обмануть фирму с самого начала.

Мёлтер объясняет, что заказчик — Farm In Productions OÜ — сфабриковал документы и фотографии, чтобы представить работу строителей в плохом свете и удержать из выплаты фирме крупную сумму. Изначально Farm In Productions OÜ требовала от Wesico Project OÜ около 400 000 евро, теперь же требование выросло до 500 000–700 000 евро.

Завод обошелся в 8 млн евро, из которых четверть, то есть около 2 млн, поступила через PRIA от государства. В строительство завода кроме государства вложились 11 сельскохозяйственных производителей. При этом почти 90% от Farm In Productions OÜ принадлежит предприятию Farm In Holding OÜ, которое поровну принадлежит пяти эстонским сельскохозяйственным кооперативам.