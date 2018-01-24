Суда Tallink получили признанный международный экологический сертификат

Tallink Grupp стала первой судоходной компанией в мире, которой организация Marine Stewardship Council (MSC), специализирующаяся на международной защите морского промысла, а также на устойчивом использовании рыбных ресурсов и даров моря, присвоила всемирно признанный сертификат Chain of Custody, подтверждающий, что на судах концерна предлагают только морепродукты, выловленные по стандартам устойчивого рыболовства.

Об этом сообщается в пресс-релизе Tallink Grupp.

Пяти судам концерна, ходящим под маркой Silja Line, сертификат был присвоен еще в сентябре 2017 года, а по результатам проведенного в ноябре аудита к числу охваченных сертификатом судов были отнесены ходящие на линии Таллинн-Хельсинки ”шаттлы” Star и Megastar.

Сертификат подтверждает, что суда Tallink предлагают только морепродукты — прежде всего, креветки и сельдь — которые были выловлены в строгом соответствии с природоохранными практиками. На сертифицированных судах ежегодно потребляют в среднем 190 тонн креветок и 23 тонны сельди, и теперь пассажиры могут быть уверены в том, что все эти морепродукты были выловлены по стандартам устойчивого рыболовства и без причинения ущерба морским ресурсам.

”Сертификация MSC является важным подтверждением усилий Tallink в части постоянного сокращения влияния повседневной деятельности на окружающую среду, — сказала Катри Линк, руководитель по коммуникации в Tallink Grupp. — Сертификат является наиболее признанным стандартом устойчивого вылова морепродуктов в мире, и достижение этого стандарта является очень важным шагом вперед в нашей экологичной деятельности. В будущем мы планируем распространить действие сертификата на все суда Tallink Grupp”.

”Мы надеемся, что достижения Tallink Grupp в этой области помогут привлечь больше внимания к необходимости использовать морепродукты бережливо и заставят другие компании и потребителей задумываться о том, откуда именно морепродукты попадают к нам на стол”, — сказала Минна Эппс, директор программы MSC в регионе Балтийского моря. ”Чтобы MSC смогла достичь своих целей, важно, чтобы еще больше компаний и потребителей выбирали, если это возможно, морепродукты с маркировкой MSC”, — добавил Эппс.

Сертификат MSC присвоен следующим судам Tallink Grupp: Baltic Princess, Galaxy, Silja Symphony, Silja Serenade, Silja Europa, Star и Megastar. На всех судах в подающих морепродукты ресторанах будут размещены синие знаки MSC.

Во всем мире сертификаты MSC Chain of Custody выданы всего 3 200 предприятиям и организациям из 88 стран. Сертификатами MSC обладают 332 рыболовецких компании в 36 странах мира.