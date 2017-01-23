Со вторника, 24 января, все пассажирские суда Tallink, посещающие Стокгольм, будут заходить в новый портовый комплекс Вяртахамн, в том числе здесь будут швартоваться и суда линии Рига-Стокгольм Isabelle и Romantika, ранее пользовавшиеся терминалом Фрихамн. Оба судна уже протестировали швартовку у нового причала.

По словам члена правления AS Tallink Grupp Лембита Киттера, новый терминал Вяртхамн Стокгольмского порта является действительно современными воротами для прибытия и отбытия всех четырех морских линий, которыми Tallink Grupp доставляет пассажиров в Стокгольм. ”При этом использование одного и того же терминала на всех наших пассажирских линях шведского направления упрощает и жизнь наших пассажиров — суда Tallink отправляются именно из терминала Вяртхамн”, — отметил Киттер.

Предприятие просит пассажиров линии Рига-Стокгольм, отправляющимися в Ригу из Стокгольма судами Isabelle и Romantika, быть внимательными в отношении адреса нового порта. Остальные суда компании, останавливающиеся в Стокгольме — Victoria I и Baltic Queen на линии Таллинн-Стокгольм, Silja Serenade и Silja Symphony на линии Хельсинки-Стокгольм и Galaxy и Baltic Princess на линии Турку-Стокгльм — пользуются портом Вяртхамн уже многие годы.

Новый терминал уже готов и пассажиры могут пользоваться пассажирскими коридорами, зонами регистрации и ожидания и кафе. Офис дочернего предприятия Tallink, компании Tallink Silja AB на этой неделе также переедет в здание нового терминала.