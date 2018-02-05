05.02.2018, 20:09

Суд разрешил бизнесмену ездить в Финляндии с эстонскими номерами без уплаты налога

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rus.delfi.ee
EST
Суд разрешил бизнесмену ездить в Финляндии с эстонскими номерами без уплаты налога
Veiko Vares

Издание Iltalehti пишет, что на дрогах Финляндии можно увидеть множество автомобилей с эстонскими номерными знаками, за рулем которых находятся финны.

Проживающий в Финляндии пайщик и исполнительный директор эстонской фирмы ходатайствовал у таможни о праве временного не облагаемого налогом использования в Финляндии рабочего автомобиля с эстонскими номерами. Таможня его ходатайство не удовлетворила, посчитав, что владелец предприятия не находится в трудовых отношения с предприятием, в связи с чем к нему не применимы условия безналогового пользования рабочим авто.

Бизнесмен обратился в административный суд и проиграл, но на этом не успокоился и обжаловал решение в высшем административном суде, который наконец-то вынес решение в его пользу.

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