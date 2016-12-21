По оценке представителя жалобщика, партнера адвокатского бюро Derling Пирет Бланкин, решение правительства противоречит Закону о государственном имуществе, который обязывает правительство при использовании государственного имущества действовать честно, прозрачно и контролируемо.
"Государство не может отдать одному участнику рынка ценную землю без аукциона, потому что это наносит вред свободной конкуренции и влияет на действующих на рынке предпринимателей неравным образом. Применение первичной правовой защиты показывает, что и по оценке суда передача земли Eesti Energia может противоречить Закону о государственном имуществе и праву Евросоюза и представлять из себя запрещенную государственную помощь", — считает Бланкин.
Суд применил первичную правовую защиту как срочную сначала на 30 дней, приостановив действие распоряжения правительства номер 440 от 9 декабря и установив на недвижимость парка ветряков Тоотси запрещающие знаки в пользу AS Raisner. Производство продолжится в административном суде.
В связи с решением правительства отдать Eesti Energia землю Тоотси Суурсоо в порядке решения и без аукциона, объединяющий местные предприятия ветряной технологии Союз ветряной технологии подал жалобу в Еврокомиссию.