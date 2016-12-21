Таллиннский административный суд приостановил принятое 8 декабря решение правительства отдать Eesti Energia участок расположенного в Пярнумаа парка ветряков Тоотси Суурсоо без аукциона. Суд применил первичную правовую защиту как срочную на основании жалобы девелопера парков ветряков AS Raisner.

По оценке представителя жалобщика, партнера адвокатского бюро Derling Пирет Бланкин, решение правительства противоречит Закону о государственном имуществе, который обязывает правительство при использовании государственного имущества действовать честно, прозрачно и контролируемо.

"Государство не может отдать одному участнику рынка ценную землю без аукциона, потому что это наносит вред свободной конкуренции и влияет на действующих на рынке предпринимателей неравным образом. Применение первичной правовой защиты показывает, что и по оценке суда передача земли Eesti Energia может противоречить Закону о государственном имуществе и праву Евросоюза и представлять из себя запрещенную государственную помощь", — считает Бланкин.

Суд применил первичную правовую защиту как срочную сначала на 30 дней, приостановив действие распоряжения правительства номер 440 от 9 декабря и установив на недвижимость парка ветряков Тоотси запрещающие знаки в пользу AS Raisner. Производство продолжится в административном суде.

В связи с решением правительства отдать Eesti Energia землю Тоотси Суурсоо в порядке решения и без аукциона, объединяющий местные предприятия ветряной технологии Союз ветряной технологии подал жалобу в Еврокомиссию.