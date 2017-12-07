Суд постановил: Вяйно Пентус должен сам оплатить свои долги

Вчера Государственный суд оставил без рассмотрения ходатайство Вяйно Пентуса об освобождении от уплаты долгов.

Объявившему себя в 2012 году банкротом Пентусу придется самому выплачивать свои долги, потому что коллегия по гражданским делам Таллиннского окружного суда не приняла в производство его ходатайство об освобождении от обязательств.

Ранее говорилось о том, что долги Пентуса превышают 800 000 евро, однако, судя по всему, получить их будет непросто, так как с 2015 года работающий дальнобойщиком Пентус смог выплатить всего около 100 евро. Поскольку производством по освобождению от долгов предусмотрена передача определенного процента, то больше он платить и не обязан. Иным имуществом Пентус не располагает.

16 июня 216 году Харьюский уездный суд признал Вяйно Пентуса виновным в доведении OÜ Autorollo до неплатежеспособности, существенном снижении платежеспособности и усугублении длительной неплатежеспособности, нарушении обязательства по ведению бухгалтерии, использовании поддельных документов и присвоении и наказал его двумя годами условно с испытательным сроком в три года.