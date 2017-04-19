Суд по делу о масштабном мошенничестве затягивается из-за споров о законности слежки

Лыунаская окружная прокуратура обвиняет девятерых человек и пять предприятий в преступлениях, связанных с незаконным получением льгот, пишет Eesti Päevaleht.

Речь идет о 19 эпизодах. Согласно обвинению, путем обмана у Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) в качестве инвестиционной поддержки было получено в общей сложности более 4,4 млн евро.

В конце сентября прошлого года, то есть почти за полгода до предъявления прокуратурой обвинения, адвокат одного из обвиняемых Арена Пыдера подал в Тартуский уездный суд жалобу с просьбой аннулировать судебные постановления, которые дали прокуратуре разрешение на прослушивание звонков и просмотр сообщений Пыдера. Кроме того, защита ходатайствует о признании совершенных в отношении Пыдера действий по слежке незаконными.

Как уездный, так и окружной суд не удовлетворили жалобу, однако в минувший понедельник Государственный суд направил жалобу на повторное рассмотрение в окружной суд, ссылаясь на суды низшей инстанции и ошибки прокуратуры.

Сам Пыдер до суда комментировать ситуацию не берется. ”Подождем, будем сотрудничать со всеми и надеяться на лучшее”, — сказал он.

Стоит отметить, что обвиняемые заинтересованы в затягивании дела, поскольку это облегчает им ссылку на истечение разумных процессуальных сроков. Поскольку с первых эпизодов прошло около восьми лет, то некоторые из них могут и так окончательно потерять силу за давностью.

Несмотря на то, что точные имена обвиняемых и суть эпизодов еще не известны общественности, обнародованные постановлением госсуда детали указывают на принадлежащие Пыдеру фирмы OÜ Pro Grupp Invest и Agriland OÜ и их членов правления. Вероятно, самый крупный эпизод касается пособия PRIA в размере 1,92 млн евро, которое было выделено на строительство кормового завода в Канткюла в Йыгевамаа и приобретение оборудования.