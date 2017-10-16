Суд оштрафовал Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ

Суд в Москве выписал Telegram штраф в размере 800 тыс. рублей. Мессенджер отказался исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.

"Признать Telegram Messenger LLP виновным в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", — постановила судья Юлия Данильчик.

Кодекс об административных правонарушениях России предусматривает за это нарушение штраф до 1 млн рублей.

Из материалов, оглашенных в суде, следует, что 12 июля 2017 года Федеральная служба безопасности России отправила запрос в лондонский офис Telegram. В нем спецслужба сообщила о необходимости предоставить до 16 июля информацию по шести телефонным номерам, на которые были открыты аккаунты в мессенджере Павла Дурова.

А 31 августа ФСБ уведомила руководство Telegram о намерении составить протокол об административном правонарушении за неисполнение российского закона о хранении, исполнении и передачи информации, пишет Интерфакс. Протокол был составлен 14 сентября.

Мировой суд судебного участка 383 Мещанского района теперь признал Telegram виновным в нарушении нормы закона, обязывающей мессенджеры предоставлять властям информацию, необходимую для декодирования сообщений.

Заседание суда прошло без представителей Telegram. Основатель мессенджера Дуров, который и ранее заявлял, что не станет предоставлять данные ФСБ, раскритиковал судебное решение в своем аккаунте в "ВКонтакте".

"Помимо того, что требования ФСБ нереализуемы технически, они противоречат 23 статье Конституции РФ: "Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений", — написал он и предложил юристам, которые хотели бы обжаловать решение суда, обращаться в Telegram.

В Кремле заявили, что речь о блокировке мессенджера не идет. "Есть судебное решение, которое я не могу комментировать, но в данном случае каких-то разговоров о блокировке сейчас не ведется", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Претензии к Telegram

О том, что ФСБ составила на мессенджер Telegram протокол, стало известно 27 сентября, когда Дуров опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" его копию. Из опубликованного документа следовало, что Telegram должен был предоставить спецслужбе ключи шифрования. Компания этого не сделала.

В июне 2017 года российские власти угрожали заблокировать Telegram. Глава Роскомнадзора Александр Жаров тогда потребовал от Дурова предоставить ведомству информацию для включения мессенджера в реестр организаторов распространения информации.

В итоге противостояние закончилось заявлением Дурова о том, что он не возражает против включения мессенджера в реестр распространителей информации при условии, что Роскомнадзор сам возьмет всю необходимую информацию из открытых источников.

Основатель Telegram заявлял, что его компания откажется выполнять "антиконституционный и нереализуемый технически "закон Яровой" и хранить переписку пользователей на серверах в России.

Пакет Яровой полностью вступит в силу в июле 2018 года. Тогда "организаторы распространения информации", в том числе мессенджеры, будут обязаны предоставлять по запросу ФСБ данные о пользователях, их переписку и голосовые сообщения.

Сейчас Telegram хранит всю переписку пользователей, за исключением сообщений в секретных чатах, на своих серверах, расположенных в разных точках мира, в том числе в Лондоне, Сингапуре и Сан-Франциско, говорят в компании.

В конце сентября у Дурова возникли проблемы с властями Ирана, которые обвинили его в том, что Telegram стал инструментом для коммуникации боевиков "Исламского государства" (организация запрещена в России и других странах), а также для торговли наркотиками и распространения детской порнографии. Дуров с обвинениями не согласился.

Как и Россия, Иран требует, чтобы Telegram размещал свои сервера на территории страны. Как отмечала Иранская служба Би-би-си, предъявляя обвинения Дурову, власти Ирана могут пытаться добиться от него переноса серверов.