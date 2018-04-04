Суд объявил скандального бизнесмена Меэлиса Лао банкротом, он обещает обжаловать решение

Бизнесмен Меэлис Лао собирается обжаловать решение Харьюского уездного суда, в котором на основании заявления Налогово-таможенного департамента вчера объявили банкротство частного лица и оставили возражения и ходатайства должника без удовлетворения. По словам представлявшего Лао адвоката Терье Эйпре, мужчина обжалует принятое вчера решение о банкротстве.

Представлявшая Меэлиса Лао Терье Эйпре во вторник вечером разослала пресс-сообщение, в котором подтвердила, что бизнесмен проиграл в суде первой инстанции тяжбу с налоговым департаментом, однако обжалует решение.

Заявление о банкротстве подал Налогово-таможенный департамент, потому что налоговая задолженность фирмы Меэлиса Лао Inimõiguste Büroo OÜ составляет почти 564 000 евро и долг висит с октября 2007 года, показывает регистр налоговых должников.

Требование Налогово-таможенного департамента основывается на решении об ответственности, которое приняли по той причине, что в различных контрольных производствах налоговый администратор не собрал доказательств о совершенных Inimõiguste Kaitse Büroo OÜ сделках, потому что налоговый администратор не посчитал обоснованными представленные Inimõiguste Kaitse Büroo OÜ налоговые декларации. По мнению Налогово-таможенного департамента, у Inimõiguste Kaitse Büroo OÜ не было права на вычет входного налога с оборота.