21.04.2017, 17:30

Суд объявил раквереский ”Умный дом” банкротом

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rus.delfi.ee
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Суд объявил раквереский ”Умный дом” банкротом
Rakvere Targa Maja avamisel 2015. aastal osales mitmeid prominente, sh megatoetuse andnud EASi juht Hanno Tomberg (paremal)Foto: rakveretarkmaja.ee , Ekspress Meedia

Сегодня Вируский уездный суд объявил банкротом SA Virumaa Kompententsikeskus, которому Фонд содействия развитию предпринимательства выделил на создание ”Умного дома” в Раквере 3,3 млн евро.

Сейчас фонд требует от фирмы возврата 2,6 млн евро. По словам члена правления EAS Индрека Каю, они уже сообщили о своем требовании банкротному управляющему, но окончательное требование в качестве кредитора выдвинут в течение двух месяцев, согласно закону.

На состоявшемся на прошлой неделе заседании по делам банкротства член правления SA Virumaa Kompententsikeskus Размус Линдмаа признал неплатежеспособность предприятия, которое должно и городу, и государству, и банку SEB.

Во вторник Delfi писал, что Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) выдал ”Умному дому” (Tark Maja) в Раквере и SA Virumaa Kompetentsikeskus (VKK) три пособия на общую сумму 3,3 млн евро.

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Вместе с самофинансированием стоимость дома должна была составить 5 млн евро. Здание должно было стать уникальной средой для демонстраций и испытаний новшеств в сфере автоматики зданий. Задача центра заключалась в том, чтобы помочь людям и организациям с международной конкурентоспособностью создавать, развивать и внедрять интеллектуальные решения, призванные сделать жизненную среду более удобной, энергосберегающей и безопасной.

Осенью прошлого года EAS сообщил, что в связи с выявленными в ходе аудита серьезными нарушениями может востребовать с ”Умного дома” 300 000 евро. В это же время полиция возбудила уголовное дело для выяснения факта возможного мошенничества и нарушения закона о проведении государственных тендеров, поскольку аудит обнаружил использование фиктивных счетов, обратных покупок и, к примеру, привлечение к строительству принадлежащих членам совета фирм. К концу прошлого года у фонда возникли серьезные сомнения в том, что дом вообще действует. Подозрения в нецеловом использовании пособий достигло своего пика, когда центр подал заявление о банкротстве.

Теперь EAS вместо нескольких сотен тысяч евро востребует с учреждения 2,6 млн на основании нарушения требования о т. н. сроке действия, поскольку вместо необходимых пят лет центр просуществовал всего чуть более года. Речь идет о самом крупном требовании EAS по возврату.

”Я не смог выполнить всех требований EAS. Не смог запустить эту бизнес-модель таким образом, чтобы мы смогли заработать большую прибыль. У нас возникли долги. Несмотря на то, что мы в качестве основного капитала располагаем многими средствами, я не мог начинать покрывать расходы за счет продажи имущества, так как EAS сразу бы выдвинул требование”, — сказал тогда руководитель ”Умного дома” Размус Линдма.

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