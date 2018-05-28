28.05.2018, 10:53

Суд объявил компанию Linda Line Shipping OÜ банкротом

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rus.delfi.ee
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laevFoto: Siim Lõvi

Харьюский уездный суд объявил банкротом фирму Linda Line Shipping , которая является материнской компанией Lindaliin AS, и назначил банкротного управляющего Ли Мюйрсоо, передает rus.err.ee.

Суд удовлетворил заявление о банкротстве на прошлой неделе и назначил время первого общего собрания кредиторов на 11 июня в 10:00, передает ERR Uudised.

Компания Linda Line Shipping OÜ является владельцем фирмы Lindaliin AS, которая оперирует скоростными катамаранами, ходящими между Таллинном и Хельсинки. В Linda Line Shipping OÜ 10% акций принадлежит Яанике Рохуала и почти 90% — зарегистрированной в Финляндии компании Varsinais-Suomen Tukkutoimi.

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