Суд объявил компанию Linda Line Shipping OÜ банкротом

Харьюский уездный суд объявил банкротом фирму Linda Line Shipping OÜ, которая является материнской компанией Lindaliin AS, и назначил банкротного управляющего Ли Мюйрсоо, передает rus.err.ee.

Суд удовлетворил заявление о банкротстве на прошлой неделе и назначил время первого общего собрания кредиторов на 11 июня в 10:00, передает ERR Uudised.

Компания Linda Line Shipping OÜ является владельцем фирмы Lindaliin AS, которая оперирует скоростными катамаранами, ходящими между Таллинном и Хельсинки. В Linda Line Shipping OÜ 10% акций принадлежит Яанике Рохуала и почти 90% — зарегистрированной в Финляндии компании Varsinais-Suomen Tukkutoimi.