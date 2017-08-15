Субботний шторм обошелся клиентам If Kindlustus в 100 000 евро

После грозового шторма выходных в If Kindlustus поступили сообщения о 51 имущественном ущербе и о четырех ущербах по страхованию каско, обусловленном сильным ветром и грозой. В одном случае даже пострадал ребенок, который из-за шторма упал на лестнице. Ущербы от шторма достигают 100 000 евро.

Больше всего сообщений об ущербах поступило из Харьюмаа (24) и Ярвамаа (8), сообщает If Kindlustus.

По словам руководителя отдела по рассмотрению ущербов If Kindlustus Таави Кийбуса, больше всего вреда нанес сильный ветер, который срывал крыши со зданий, ломал деревья, окна и подсобные помещения.

"В нескольких случаях ветер разбрасывал открытые предметы, такие, как батуты, на соседние здания и транспортные средства. Напоминаем, что если летающие предметы наносят ущерб дому или автомобилю соседа, то тогда за ущерб отвечает владелец взлетевшего имущества. При наличии страхования ответственности подобный возникший ущерб возмещает страховая компания”, — заявил Кийбус.

В целом, в 17 случаях гроза повредила домашнюю электронику, выбив из строя телевизоры, рутеры и дигибоксы, а также водяные и тепловые насосы. Были и такие случаи, когда прекращала работать стиральная машина и встроенная плита.

В шести случаях большие шары града повредили крыши, и из-за сильного града два транспортных средства получили вмятины.

Число сообщений об ущербах, связанных со штормом, случившемся на выходных, не окончательно, поскольку зачастую ущербы от шторма обнаруживают, например, на дачах позже.

Ущербы от шторма выходных, о которых сообщили в If, по уездам (всего 56):

В текущем году в If было зарегистрировано 166 ущербов от шторма на сумму более 220 000 евро. В прошлом году в If Kindlustus сообщили о 477 ущербах от шторма, выплаченные компенсации за которые достигли 670 000 евро.