Subaru более 30 лет выпускала потенциально опасные автомобили

Глава японского автопроизводителя Subaru Ясуюки Ёсинага официально признал, что компания более трех десятилетий нарушала процесс проверки безопасности автомобилей на двух заводах в префектуре Гумма.

"Подобная практика продолжалась в нашей компании более 30 лет", — цитирует ТАСС его заявление на специально созванной пресс-конференции 27 октября. — Мы чувствуем ответственность и глубокое раскаяние". В связи с этим Subaru планирует отозвать свыше 250 тысяч автомобилей, сообщил Ёсинага.

Также он пообещал провести внутреннее расследование, результаты которого уже на следующей неделе будут переданы Министерству государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

Ранее в этот день ведущая деловая газета страны Nikkey сообщила, что проверки безопасности автомобилей Subaru на заводе в Гумме проводили сотрудники, не имеющие соответствующих сертификатов о должной квалификации, в связи с чем планируется отзыв около 300 тысяч машин этого бренда.

В начале октября аналогичный скандал разгорелся вокруг японского автогиганта Nissan Motor Co. после того как выяснилось, что на его предприятиях финальную проверку продукции перед ее выпуском на рынок проводили сотрудники, не прошедшие необходимую сертификацию.

В связи с этим Nissan на две недели приостановил все свои производственные мощности в Японии и отзовет более 1,2 миллиона своих автомобилей 20 различных моделей на внутреннем рынке, выпущенных с октября 2014-го по сентябрь 2017 года.

Одновременно выяснилось, что все ведущие японские автопроизводители — Toyota, Nissan, Subaru, Mazda, Mitsubishi и Honda — использовали в производстве своих машин изделия компании Kobe Steel, которая подделывала данные о прочности и характеристиках многочисленных деталей и компонентов, изготовленных из алюминия и меди.