STV: применение силы со стороны Eesti Meedia вынуждает нас пересмотреть прейскурант

- Нет, к этому моменту он уже не действовал. Предыдущий договор был расторгнут по требованию Eesti Meedia.

-Владелец канала может в любой момент прекратить трансляцию своего канала?

- В рамках этого договора да, мы сами не можем ничего предпринять. Сигнал, который мы передаем клиентам, исходит от Eesti Meedia, и контроль над трансляцией сигнала находится в их руках.

- К моменту отключения каналов еще ничего не было решено?

- В процессе переговоров обычно окончательных решений не принимают. В тот момент переговоры еще продолжались. Завершение договора не означает, что к этому моменту должно уже быть окончательное решение. Это же обычный процесс: если вы что-то покупаете, то зачастую торгуетесь. Этот принцип действует и при переговорах владельцев каналов и кабельных операторов. Хоть договор и завершен, во время переговоров никто раньше каналы не отключал. Это беспрецедентный случай.

Foto: Ardo Kaljuvee, Ardo Kaljuvee/Ajakirjade Kirjastus

Не стоит забывать, что дело не только в наших финансовых интересах, эти решения в очень значительной мере сказываются на кошельках наших клиентов. Обычно мы должны предупреждать клиентов о предстоящем отключении того или иного канала за 30 дней. Здесь у нас не было такой возможности, так как мы сами не были предупреждены. Никто ничего нам не сообщил, просто ”выдернули штепсель”.

- Как же вам удалось достичь соглашения, чтобы получить каналы обратно?

- Ночью каналы отключили, и на следующий день мы снова пригласили представителей Eesti Meedia за стол переговоров. Нас поставили перед фактом, и мы были вынуждены согласиться на новые условия, чтобы наши клиенты как можно скорее смогли бы смотреть эти каналы. Клиент не может быть заложником такой ситуации.

- Насколько важны каналы Eesti Meedia для вас и ваших клиентов? Нет ли у вас возможности просто отказаться от этих каналов?

- Такой возможности нет. И эстонские, и русские клиенты смотрят эти каналы. Kanal 2 очень популярен. Мы не можем просто выключить его или заменить другим каналом.

- Принятия каких условий и цен с вас потребовали?

- Я не имею право разглашать условия во всех подробностях, но Eesti Meedia требует, чтобы их каналы присутствовали во всех пакетах. Нет такой возможности, что, например, русский клиент выберет для себя пакет без канала Kanal 12. Теперь мы обязаны предлагать эти каналы во всех пакетах. Если кто-то хочет заказать меньше каналов и платить меньше, то теперь осталось меньше возможностей комбинировать дешевые пакеты, так как клиент должен смотреть определенные каналы. Нам навязали еще два новых канала, Eesti Kanal и Eesti Kanal+.

- Вы не хотели брать эти каналы в свой ассортимент?

- Так категорично я бы не выразился, но у нас не было возможности их даже протестировать. Просто навязали, и все. Обычно ведь с продуктом необходимо ознакомиться, прежде чем добавлять его в свой выбор. Нужно посмотреть рейтинги и оценить, будет ли канал интересен клиенту. Сейчас такой возможности не было. И информации об этих каналах очень мало. Как кот в мешке.

- У Eesti Meedia и STV и раньше были между собой проблемы. В 2012 году, как и в этот раз, с экранов клиентов STV пропал Kanal 2. Что случилось тогда?

- Тогда ситуация была несколько иной, в прошлый раз Eesti Meedia повела себя более корректно, но инициатива отключения канала исходила опять же от нее. Тогда мы потеряли из-за этого 5000 клиентов. Мы сделали из этого свои выводы.

- Из-за того, что вам навязали более высокую цену, изменится ли что-то для клиентов? Будет повышение цен на пакеты?

- Последние четыре-пять лет мы держали свои цены относительно стабильными, но эта ситуация действительно принуждает нас пересмотреть цены на телепакеты.