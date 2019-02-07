STV поднимает цены на часть пакетов, но обещает более высокое качество

Рост составит 1 евро для телевизионных пакетов и 2 евро — для комбинированных, которые включают и телевидение, и интернет. Стоимость пакетов, состоящих только из подключения к интернету, не изменится.

По словам директора по развитию AS STV Владислава Яранцева, данные меры были продиктованы необходимостью совершения инвестиций в техническое оснащение и содержание телевизионных пакетов, а также тем, что многие популярные каналы в последнее время подняли тарифы и изменили условия трансляции.

Также он отметил, что даже после роста их цены будут оставаться ниже, чем у конкурентов.

”Мы планируем инвестировать в оптические сети и запасные соединения, чтобы улучшить качество сигнала и обеспечить бесперебойное соединение. Также мы добавим новые каналы и HD-версии уже имеющихся”, — сказал он.