Студия DELFI | Социальные сети как двигатель бизнеса и персонального бренда. Впервые в Эстонии популярные российские блогеры поделятся опытом успеха

Перед гостями выступят талантливые маркетологи, блогеры, специалисты по пиару, предприниматели и представители шоубизнеса. Основным спикером станет российский предприниматель, бизнес и лайфстайл блогер-миллионник Сергей Косенко.

Сегодня в студию Delfi мы пригласили организатора Инстаграм-конференции Руслана Гогина и Кристину Спирину, продюсера Сергея Косенко.

- Как развить свой персональный бренд, чтобы начать его монетизировать?

- Какого числа подписчиков достаточно для того, чтобы заинтересовать рекламодателей и превратить ваш аккаунт в соцсети в источник дохода?

- Что такое "новая искренность" и почему без нее успешный бизнес в сети практически невозможен?

Уважаемые читатели Delfi, у вас есть уникальная возможность стать участниками конференции IGTalLinn по льготной цене! Первые пять человек, которые успеют воспользоваться кодовым словом, смогут купить билет всего за 1 евро (об.цена 39 евро).

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Успехов вам в новых иницитивах и начинаниях!