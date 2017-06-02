Студенты ТТУ получили стипендии Ensto Ensek для покорения вершин

Развивающий умное производство производитель электрических приборов и приспособлений Ensto Ensek объявил стипендиатов, которыми стали студентка факультета инженерных наук Таллиннского технического университета Агнес Куус и студент, изучающий инфотехнологию, Александр Цыганов. Оба стипендиата также получили и конкретное задание на производстве Ensto Ensek, говорится в пресс-релизе предприятия.

Руководитель завода Ensto Ensek в Кейла Каарель Суук отметил, что из молодежи вырастают эксперты не только сидя на школьной скамье и получая хорошие отметки, а применяя полученные знания в реальной жизни. ”К стипендии Ensto в размере 1650 евро прилагается и возможность испытать свои знания на нашем производстве. Обоих студентов отличает инновационное мышление и поиск разумных решений, что является для нас, как для производителя, развивающего умное производство, очень важным”, — сказал Суук.

На получение стипендии Ensto в области инженерных наук претендовало 9 и на стипендию в области инфотехнологий — 7 студентов ТТУ. ”Сделать выбор среди достойных кандидатов всегда сложно. При вынесении решения мы исходили, главным образом, из того, насколько студент готов применить свои знания в решении поставленной нами практической задачи”, — рассказал Суук о решении. Кандидатам на стипендию в области инфотехнологий Ensto предоставило в качестве практического задания разработку решения по демонстрированию товаров внутри предприятия, основанного на QR-коде и умных устройствах. ”От кандидатов на стипендию с факультета инженерных наук мы ждем возможных решений и оценки циклов процесса пресс-литья, а также влияющих факторов”.

Удостоившийся стипендии Александр Цыганов высоко оценил вклад предприятия в поддержку молодежи. ”Стипендия — это не только материальная поддержка, а признание и подтверждение того, что твои усилия замечены и оценены. Это дает хороший заряд мотивации для дальнейшего развития”, — сказал Цыганов. Магистрант факультета инженерных наук Агнес Куус планирует использовать стипендию для развития знаний и творчества. ”Частично я хочу использовать стипендию для покупки видеокамеры и претворить в жизнь идеи по созданию фильма, также я хочу пополнить свои знания по специальности”, — сказала Куус.

Через фонд развития Таллиннского технического университета Ensto Ensek поддерживает студентов, изучающих специальности, связанные с деятельностью предприятия уже более десяти лет. ”Деятельность Ensto как производственного и промышленного предприятия характеризует постоянный поиск лучших инновационных и технологических решений. Для развития мы нуждаемся в технологических знаниях и свежем подходе молодых людей”, — сказал Суук.

Ежегодно выдается одна стипендия для учащихся на степень бакалавра и на степень магистра. Если ранее предприятие поддерживало, главным образом, инженеров факультета механики, то теперь в числе стипендиатов также и студенты изучающие энергетику, химию и инфотехнологию.

По оценке Каареля Суука, сотрудничество предприятий с учебными учреждениями очень важно для того, чтобы сделать практику более эффективной и задействовать молодых, обеспечивая тем самым ориентированность на знания и мотивированность молодого поколения. ”Наша местная роботика может уже через лет выйти на такой уровень знаний, что мы сможем выбирать местных партнеров по развитию. Этого можно достичь при совмещении опыта нашего предприятия со свежими знаниями молодых людей”, — описал Суук необходимость сотрудничества предприятия с учебными учреждениями.