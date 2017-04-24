Студент из Эстонии стал одним из победителей инвестиционного фонда на международном форуме в Нью-Йорке

В конце марта в Нью-Йорке состоялся трехдневный дневный международный студенческий форум "The G.A.M.E. Forum VII". Это крупнейшее в мире студенческое соревнование инвестиционных фондов.

Он собрал более 1500 студентов и преподавателей из 157 колледжей и университетов из 41 страны. В работе форума принимало участие 140 докладчиков из почти 100 компаний и организаций. По итогам конкурса из всех команд было отобрано 18 и первое место заняла команда Государственного университета Южной Дакоты (SDSU).

В числе студентов-победителей, представлявших инвестиционный фонд государственного университета Южной Дакоты — студент из Эстонии треьего курса экономического факультета Никита Медведев, закончивший Таллинскую Кадриоргскую немецкую гимназию.