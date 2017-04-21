Строящийся в Ласнамяэ T1 Mall of Tallinn показал визуализацию суперцентра

В четверг, 20 апреля воздвигаемый на окраине Петербуржского шоссе транспортный узел и торговый центр T1 Mall of Tallinn организовал ознакомительное мероприятие. По планам центр будет готов к осени следующего года, сообщает управа Ласнамяэ.

На крыше торгового центра при поддержке Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) построят колесо обозрения с диаметром 40 метров, который поднимет всех желающих на высоту 120 метром над уровнем моря.

В транспортном узле встретятся терминал Rail Baltic, трамвайный путь, который через туннель пойдет до аэропорта, новый автовокзал и городская площадь. В дополнении к торговым площадям в центре на 7000 квадратных метрах будет расположенная детская зона, где будет научный центр и городок с турниками.

Центр должен стать самым большим в Эстонии семейным центром развлечении расположенном в закрытых помещениях, где каждый найдёт для себя много интересного: огромная детская зона, рестораны и магазины с семи метровыми потолками, не говоря о кино и эко-рынке.

Создание колеса обозрения поддерживает Европейский фонд регионального развития, всего в развитие развлекательной части центра инвестируют 5 миллионов евро.