Строительством моста на Сааремаа интересуются международные фонды

С предпринимателями Райво Хейном и Райво Кюттом, озвучившие идею строительства моста на Сааремаа, связывались европейские и американские фонды.

Предприниматели встретились с Хейдо Витсуром и Тийтом Рийсало, сообщают "Деловые Ведомости".

"Витсур — очень умный и квалифицированный экономист. Когда мы посмотрели финансовые модели, то нашли места то здесь то там, которые можно отрегулировать", — сказал Хейн.

Он рассказал, что несколько инфраструктурных фондов Европы и США связывались с бизнесменами. Эти фонды ищут именно концессии и проекты, где идет сотрудничество с государством.