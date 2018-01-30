Строительством моста на Сааремаа интересуются международные фонды

С предпринимателями Райво Хейном и Райво Кюттом, озвучившие идею строительства моста на Сааремаа, связывались европейские и американские фонды.
Предприниматели встретились с Хейдо Витсуром и Тийтом Рийсало, сообщают "Деловые Ведомости".
"Витсур — очень умный и квалифицированный экономист. Когда мы посмотрели финансовые модели, то нашли места то здесь то там, которые можно отрегулировать", — сказал Хейн.
Он рассказал, что несколько инфраструктурных фондов Европы и США связывались с бизнесменами. Эти фонды ищут именно концессии и проекты, где идет сотрудничество с государством.
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