Строительство новых домов подле столицы: "дурацких проектов" больше не будет?

Так называемые проекты ”по застройке полей” (строительство с нуля, без наличия инфраструктуры — прим.ред.) вновь набирают популярность, однако волости и банки не хотят больше давать карты в руки чрезмерно смелым непрофессионалам, пишет Eesti Päevaleht.

Если кризис 2008 года заставил приостановить десятки проектов, то к настоящему моменту часть из них завершена. Из части же, вероятно, никогда не выйдет толку. Почти полностью исчезли и ”затройщики-растяпы”, так как банки просто не дают им кредитов.

По словам члена правления Domus Kinnisvara Ингвара Аллеканда, вне конкуренции по строительству за пределами Таллинна — волость Сауэ в целом и окрестности Лаагри в частности, где возводятся сотни новых жилых зданий. Второе мегапопулярное место — волость Харку. По его словам, новых ”дурацких проектов” вроде бы не предвидится, но застройщики без опыта могут участвовать в проектах в качестве пассивных малых инвесторов или самостоятельно претворяя свои идеи в жизнь.

Аналитик Uus Maa Ристо Вяхи также отмечает, что идей для масштабных застроек много, но банк спускает мечтателей за землю. ”Я и без этого вижу проекты, которые несколько лет плохо продаются. Построено много — на всех клиентов не хватит. Таллинн — не город-миллионник, народ в целом не богат для того, чтобы постоянно покупать новое. Очень быстро устанавливаются границы”, — говорит от.

Специалист по связям с общественностью волости Харку Кади-Анн Сутт говорит, что для самоуправления установлено около 450 детальных планировок и идет рассмотрение еще 170. За последние несколько лет выдавалось примерно по 400 разрешений на строительство в год.

Старейшина Сауэ Андрес Лайск доволен быстрыми темпами роста самоуправления. ”Мы просто меняем мир”, — отмечает он и добавляет, что ”новых глупостей” в сфере недвижимости они делать не намерены. ”В последние десять лет мы благоприятствовали только качественным проектам. На территориях, где отсутствует инфраструктура, новых проектов нет”, — заверил он.