Строительство фанерного завода Metsä Wood в Пярну завершено

”Строительство завода Metsä Wood было для Nordecon очень интересным проектом: в Эстонии не так часто строятся новые заводские здания, и завод Metsä Wood в масштабах Эстонии является очень большим — общая площадь здания в сумме составляет более 29 000 м2, — сказал председатель правления Nordecon AS Герд Мюллер. — Проект осложняло и в то же время делало интересным соблюдение технологических особенностей объекта: поскольку строение возводилось именно с упором на производство, то определяющими факторами являлись также расположение оборудования и его работа. В течение всего периода строительства у нас было превосходное сотрудничество с заказчиком, который проявил себя крайне профессионально: вся технологическая сторона была продумана и проработана до мельчайших деталей”.

Nordecon сдало строительные работы заказчику в срок — в начале июня нынешнего года, и разрешение на эксплуатацию было передано в августе. Здание пярнуского фанерного завода Metsä Wood состоит из производственного цеха вместе с бытовыми помещениями, дополнительно офисный блок — суммарно 29 277 м2. Главный проектировщик здания — Sweco Projekt AS, надзор собственника осуществляло HML Project Management OÜ.