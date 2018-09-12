12.09.2018, 21:09

Строительство фанерного завода Metsä Wood в Пярну завершено

 (5)
rus.delfi.ee
EST
Строительство фанерного завода Metsä Wood в Пярну завершено
Фото: Марис Томба

Nordecon AS завершило в срок работы по строительству фанерного завода Metsä Wood в Пярну по адресу улица Казе, 17. Строительные работы начались в апреле 2017 года. Nordecon передал заказчику здание, и завод начал работу, говорится в пресс-релизе.

”Строительство завода Metsä Wood было для Nordecon очень интересным проектом: в Эстонии не так часто строятся новые заводские здания, и завод Metsä Wood в масштабах Эстонии является очень большим — общая площадь здания в сумме составляет более 29 000 м2, — сказал председатель правления Nordecon AS Герд Мюллер. — Проект осложняло и в то же время делало интересным соблюдение технологических особенностей объекта: поскольку строение возводилось именно с упором на производство, то определяющими факторами являлись также расположение оборудования и его работа. В течение всего периода строительства у нас было превосходное сотрудничество с заказчиком, который проявил себя крайне профессионально: вся технологическая сторона была продумана и проработана до мельчайших деталей”.

Nordecon сдало строительные работы заказчику в срок — в начале июня нынешнего года, и разрешение на эксплуатацию было передано в августе. Здание пярнуского фанерного завода Metsä Wood состоит из производственного цеха вместе с бытовыми помещениями, дополнительно офисный блок — суммарно 29 277 м2. Главный проектировщик здания — Sweco Projekt AS, надзор собственника осуществляло HML Project Management .

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Стрельба в Нарве: ранена женщина, подозреваемый задержан

12.09.2018
Сегодня в 15:43 в Центр тревоги поступило сообщение о стрельбе в Нарве в одной из квартир дома на улице Кангеласте. Инцидент произошел между мужчиной и женщиной, которые до этого были знакомы. Полиция задержала в качестве подозреваемого 65-летнего мужчину.
Подробнее



ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Репортаж из ночной Prisma, самосуд подростков над сверстником и стрельба в Нарве

12.09.2018
- ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI | Работа Lasnamäe Prisma в первую ночь: игрушки для котеек, лампочки, черви для рыбалки и кофе для асоциалов.
- ВИДЕО: Самосуд подростков над сверстником. В Мустамяэ жестоко избили юношу.
- Сегодня в 15:43 в Центр тревоги поступило сообщение о стрельбе в Нарве в одной из квартир дома на улице Кангеласте.
Подробнее

Расследование: "Новичок" испытали на людях в СССР в 1982-м, его первые жертвы появились в 90-х

12.09.2018
Независимое медиа "Проект", объединившее журналистов-расследователей и репортеров, опубликовало данные о российских (советских) испытаниях на гражданах боевых отравляющих веществ из семейства "Новичок", аналогичных тому веществу, которым в марте 2018 года в английском Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Подробнее

АНОНС ПЕРЕДАЧИ DELFI: ”Правильные русские” Эстонии — об отношении к Путину, России и ”крымском сценарии”

12.09.2018
Эстонцы их называют “правильными русскими”, местные русские — предателями. Их высказывания и мнения всегда вызывают резонанс в обществе. Кто они — русофобы или патриоты? Как они относятся к Путину и России? Возможно ли повторение “крымского сценария” в Эстонии? Об этих и других острых темах — скоро на Delfi TV.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €

ВИДЕО DELFI: У Таллиннского университета пешеходы-камикадзе массово переходят дорогу на красный свет

12.09.2018
Сегодня утром фотограф Delfi заснял пешеходов, для которых красный свет светофора, установленного на Нарвском шоссе перед Таллиннским университетом, остается неизвестным символом.
Подробнее



ВИДЕО: Самосуд подростков над сверстником. В Мустамяэ жестоко избили юношу

12.09.2018
В социальной сети "ВКонтакте" 6 сентября опубликовали видео, которое начинается с драки двух молодых людей, а продолжается избиением одного из них. Осторожно, видео может шокировать!
Подробнее