Строительство целлюлозного завода: проведение исследований могут одобрить Пярну и Хяэдемеэсте

По словам волостного старейшины Хяэдемеэсте Каарела Тёльпа, тему уже обсуждали на заседании волостной управы, где заняли позицию, что исследования нужно разрешить. В волостном собрании это обсудят сегодня, 25 октября. Он отметил, что лично он в случае достаточной обоснованности выступает за строительство завода.

"Но сначала надо провести исследования, и их результаты покажут, можно ли заниматься рафинированием древесины в этом районе и в каком объеме", — добавил Тёльп. По его словам, только в плане исследований речь идет об очень долгом процессе, который может продлиться как минимум 3,5 года. Исследования должны, прежде всего, установить влияние завода на окружающую среду, точнее на Пярнуский залив.

В городе Пярну, где для обсуждения темы на следующий четверг назначено внеочередное заседание горсобрания, как минимум на уровне мэра отношение к исследованиям благосклонное.

По словам мэра Пярну Ромека Козенкраниуса, очень разумно исследовать, какие технологии планируют использовать и каково влияние завода на окружающую среду. Но Козенкраниус подчеркнул, что если из исследования выяснится, что со строительством завода сопряжена очень явная угроза для природы или ухудшится жизненная среда жителей Пярну, то он, разумеется, будет в числе первых, кто против проекта.

Председатель горсобрания Пярну Андрес Метсоя подчеркнул, что горсобрание все-таки должно получить возможность принять своевременное, хорошо обдуманное и разумное решение. "Нам нужно собрать информацию о возможных альтернативах в части формы планировки — сделают ли ее как государственную или как уездную спецпланировку, то есть каким в итоге будет право голоса местных властей при принятии решений по данным вопросам", — отметил он.