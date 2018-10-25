25.10.2018, 16:50

Строительство целлюлозного завода: проведение исследований могут одобрить Пярну и Хяэдемеэсте

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Редактор: Вера Степанова
Редактор. 
Сийри Лийва
 
EST 2
Est-For. Aadu Polli ja Margus Kohava
Est-For. Aadu Polli ja Margus KohavaFoto: Karin Kaljuläte

Руководители самоуправлений за то, что исследования нужно разрешить, собрания соберутся в ближайшее время, пишет Eesti Päevaleht.

Поскольку Госсуд 11 октября решил, что Est-For при желании может в рамках нынешней спецпланировки расширить местоположение целлюлозного завода или перенести его в Пярнумаа или Юго-Восточную Эстонию, то именно там и начали активно искать самоуправления, которые были бы готовы обдумать разрешение исследований на своих территориях.

"До сих пор мы общались с четырьмя волостями — волостью Саарде в Пярнумаа, а также Выру, Ряпина и Сетомаа в Юго-Восточной Эстонии", — сказал Маргус Кохава.

Но волость Саарде в Пярнумаа пока единственная, кто уже дал согласие на необходимые для строительства целлюлозного завода исследования. При этом волостное собрание Саарде в своем решении от 17 октября отметило, что по Закону о планировании план должны одобрить также их соседи, волость Хяэдемеэсте и город Пярну. Оба для обсуждения темы в ближайшее время назначили заседания собраний.

По словам волостного старейшины Хяэдемеэсте Каарела Тёльпа, тему уже обсуждали на заседании волостной управы, где заняли позицию, что исследования нужно разрешить. В волостном собрании это обсудят сегодня, 25 октября. Он отметил, что лично он в случае достаточной обоснованности выступает за строительство завода.

"Но сначала надо провести исследования, и их результаты покажут, можно ли заниматься рафинированием древесины в этом районе и в каком объеме", — добавил Тёльп. По его словам, только в плане исследований речь идет об очень долгом процессе, который может продлиться как минимум 3,5 года. Исследования должны, прежде всего, установить влияние завода на окружающую среду, точнее на Пярнуский залив.

В городе Пярну, где для обсуждения темы на следующий четверг назначено внеочередное заседание горсобрания, как минимум на уровне мэра отношение к исследованиям благосклонное.

По словам мэра Пярну Ромека Козенкраниуса, очень разумно исследовать, какие технологии планируют использовать и каково влияние завода на окружающую среду. Но Козенкраниус подчеркнул, что если из исследования выяснится, что со строительством завода сопряжена очень явная угроза для природы или ухудшится жизненная среда жителей Пярну, то он, разумеется, будет в числе первых, кто против проекта.

Председатель горсобрания Пярну Андрес Метсоя подчеркнул, что горсобрание все-таки должно получить возможность принять своевременное, хорошо обдуманное и разумное решение. "Нам нужно собрать информацию о возможных альтернативах в части формы планировки — сделают ли ее как государственную или как уездную спецпланировку, то есть каким в итоге будет право голоса местных властей при принятии решений по данным вопросам", — отметил он.

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