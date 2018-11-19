Строители из Украины в Литве: ломать привычную жизнь непросто, но другого выбора не было

Куда ехать на заработки? Конечно, в Евросоюз! В этом смысле Константин и Оксана повторили судьбу миллионов своих соотечественников. Правда, решили не спешить, а сначала поискать надежную фирму. И не где-нибудь в Германии, а поближе, в Литве.

"С одной стороны, это Евросоюз. С другой стороны, тут многие говорят по-русски, очень удобно", – рассказывает Оксана Увина. Пока суть да дело, парикмахер Оксана переучилась в Полтаве на шпаклевщицу. На поиск подходящей литовской фирмы ушло около года. Доверяли не столько интернету, сколько рассказам знакомых. А те присоветовали супругам Увиным попытать счастья в городе Шальчининкай. "Я долго сомневался, не хотел ехать. Знаете, это непросто, поломать привычную жизнь. Но другого выбора не было", – говорит Константин.

Ради этого выбора 11-летнего сына пришлось оставить в семье старшей дочери. Теперь общаются только в мессенджерах, скучают. Но дело не только в разлуке с близкими. Сама поездка была для семьи прыжком в неизвестность, ведь трудовых мигрантов нередко "кидают" на европейских стройках. До этого Константину приходилось ездить на заработки в Россию. Там с деньгами не обманули, но первый год пришлось работать нелегально. Словом, везде свои сложности. Но Литва супругов пока не разочаровала.

"Как только мы приехали, с нами в первый же день заключили трудовой договор. Один экземпляр отдали нам, как положено, – рассказывает Константин. – Если считать в валюте, то в Полтаве мы получали зарплату примерно по 100 евро. А тут бывает на руки и 500, и 600, и больше". Оксана тоже довольна, и не только работой: "отношение к людям гораздо лояльнее, как-то все проще, причем даже в общении с незнакомыми людьми. Люди добрее, приветливее". Бытовые условия у супругов Увиных тоже вполне европейские. Фирма предоставила им двухместную комнату в общежитии. Оксане нравится, что есть стиральная машина, газовая плита, посуда, микроволновка, утюг. Жалеет, что не хватает времени посмотреть телевизор, потому что работы у них с мужем немало. Зато приятно, что директор фирмы для поездок в Вильнюс дает им машину.

Главный вопрос: "что дальше?". Будущим летом их трудовая виза заканчивается, но будет возможность оформить в Литве вид на жительство. Константин и Оксана надеются, что во время летних каникул смогут на три месяца забрать сына в Литву. Но как бы ни сложилась судьба, одно они знают точно: в родную Полтаву сейчас не собираются.

Другая сторона медали

Далеко не у всех приезжих строителей все складывается так же гладко, как у этой семьи. В Литве встречаются строительные фирмы-однодневки, где заявленную зарплату платят не полностью, а порой не платят вообще. Чтобы не стать жертвой обмана, нужно сначала навести справки о компании, в которой собираешься работать. Кроме того, при поступлении на работу нужно сразу требовать составления официального трудового договора, – предупреждают в Инспекции по труду Литвы. "Если нелегальная работа, то потом человек лишается всех гарантий, и доказать, что он работал, невозможно, – говорит руководитель отдела Трудовой инспекции Ирина Янукявичене. – Причем если это гражданин Украины или другой страны, и он не понимает по-литовски, то трудовой договор ему должен быть предоставлен на том языке, который ему понятен". Важно, что сайт литовской Инспекции по труду доступен еще и на русском языке, есть также документы на украинском. По словам Ирины Янукявичене, с проблемой невыплаты зарплаты в их ведомство обращаются более шести тысяч человек в год. Отдельной статистики по мигрантам нет, так что эта цифра – общая. Помочь удается примерно 40 процентам обратившихся. Причем можно прийти в инспекцию и просто получить консультацию.

К трудовым мигрантам некоторые относятся с опаской. Ведь та же Германия уже чувствует проблему: приезжие гастарбайтеры сбивают цены, потому местным жителям работы не остается. О том, что такая ситуация потенциально возможна в Литве, порталу DELFI рассказал, к примеру, депутат-консерватор Лауринас Кащюнас.

Но если взять супругов Увиных, их зарплата в 600 евро неплоха даже для литовской провинции. Компанией, в которой они работают, руководит шальчининкайский предприниматель Ярослав Войтехович. Он признает проблему заниженных зарплат в некоторых странах Евросоюза, но есть одно "но": европейские требования к качеству. И в этом вопросе демпинговать не получается. "Если ты наберешь неспециалистов и не будешь платить им, твоя работа не будет качественной, – говорит Ярослав. – И если ты начнешь переделывать, это выйдет в три раза дороже, нежели просто взять и заплатить человеку". В литовском Институте труда и социальных исследований тоже не считают трудовую миграцию угрозой литовской зарплате. Директор института Богуслав Гружевскис подчеркивает, что мигрантов в Литве пока немного и заметно повлиять на экономическую ситуацию они сейчас не могут. А кроме того, размером гастарбайтерской зарплаты, по его мнению, могло бы озаботиться государство. Ведь если мигрантам будут нормально платить, в Литву вернутся и собственные граждане, уехавшие отсюда на заработки.

"Необходим общий рост. Общий рост будет генерировать высшие финансовые возможности по зарплате. Высшие финансовые возможности по зарплате будут генерировать и возможности реэмиграции", – говорит профессор Гружевскис.