Стремящийся в Эстонию Lidl завладел еще одной будущей торговой площадью. Но там работает конкурент!

8 февраля Lidl Eesti OÜ стал собственником площади по адресу Паавли, 10, что в столичном районе Пыхья-Таллинн. Торговая площадь помещения — 1 439,5 кв.м., здание — двухэтажное, к нему прилегает также и парковка в 3 400 кв.м. Раньше собственником недвижимости была Paavli Estate OÜ.

Может ли это стать первым местом, где появится новый магазин, при условии, что там уже имеется действующий?

Rimi съезжать не собирается

Про словам пресс-секретаря Rimi Катрин Батс, магазин основался на данной площади на арендных условиях. ”Договор аренды действует там до 2023 года, и до этих пор мы точно намерены там быть”, — прокомментировала она ситуацию. ”К настоящему моменту нам известно лишь, что бывший владелец здания выставил его на продажу, подробностей же сделки мы не знаем”.

”Если рассматривать нынешний плотный рынок торговли в Эстонии, в один момент приходится присматриваться к зданиям, ведь мест, куда можно пристроить торговые площади, остается мало. Если подумать, насколько плотно уже сейчас устлан некоторый участок магазинами, пристроить еще один магазин — затруднительно”.