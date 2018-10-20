20.10.2018, 09:00

Страсти по телефону: человек купил iPhone из черного списка. Продавец предложил его ”легализовать”

 (5)
rus.delfi.ee
EST
iPhone 7 Plus
фото иллюстративноеFoto: Madis Veltman

Клиент по незнанию купил телефон, числившийся в черном списке. В него обычно вносят аппараты, которые или утеряны, или украдены. Поскольку ввиду этого магазин не пожелал выплачивать компенсацию, покупатель обратился в Комиссию по потребительским спорам.

В январе этого года человек приобрел iPhone 7 за 569 евро у продавца MobiiliAbi. Через полгода аппарат приказал долго жить. Выяснилось, что к сети Elisa телефон более не присоединяется.

Потребитель обратился к мобильному оператору, но выяснилось, что в других аппаратах СИМ-карта успешно работает. Следовательно, дело в самом мобильном устройстве. Далее человек пошел в салон iDeal, и там обнаружилось, что в Tele2 он работает.

В тот же день владелец снова пошел в Elisa. Тогда по IMEI-коду вычислили, что телефон — в черном списке. Туда заносят потерянные мобильные, и, таким образом, телефон оказался заблокированным, и пользоваться им по назначению не представляется возможным.

MobiiliAbi предложил замену телефона, но потом передумал и предложил человеку более старую версию — от 2016 года. Потребитель не согласился. В качестве второго решения ему предложили замену материнской платы той, что была в употреблении до двух лет. И это покупателю не подошло — он потребовал 500 евро возврата.

В итоге Комиссия по потребительским спорам удовлетворила ходатайство.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Страсти по телефону: человек купил iPhone из черного списка. Продавец предложил его ”легализовать”

20.10.2018
Клиент по незнанию купил телефон, числившийся в черном списке. В него обычно вносят аппараты, которые или утеряны, или украдены. Поскольку ввиду этого магазин не пожелал выплачивать компенсацию, покупатель обратился в Комиссию по потребительским спорам.
Подробнее

БЕЗ ЗАРПЛАТЫ И ОТОПЛЕНИЯ| В Таллинне российские моряки называют себя рабами и готовы объявить очередную голодовку

19.10.2018
В июле доведенные до отчаяния российские моряки, которые находились на пришвартованном в таллиннском порту судне компании Palmali, были вынуждены объявить голодовку из-за невыплаты зарплат. Инициаторы акции — четыре человека — обратились за помощью в Delfi. После публикаций им выплатили зарплату, но как оказалось — только этим четырем морякам, остальные до сих пор ждут денег уже 10-й месяц. Представители Palmali конкретных обещаний снова не дают.
Подробнее


Все вызовы полиции в Ида-Вирумаа за день: пьяный мужчина вызвал себе полицию, дети включили на рекламном табло ТЦ порнофильм

19.10.2018
С 9 утра пятницы до 9 утра субботы на странице Департамента полиции и погранохрaны в Facebook полиция публикует все поступающие вызовы в рамках акции "Марафон", которая должна дать населению понять, чем занимаются правоохранительные органы в ходе повседневной работы.
Подробнее



-35% Meeste käekell Police PL.13547JSB/02A
175,- €
113,75 €
-30% Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
153,30 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €
111,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
97,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107332003
113,40 €
68,04 €
-40% Esprit Meeste käekell ES107031003
150,30 €
90,18 €

Кийслер о строительстве хранилища для радиоактивных отходов: Палдиски — один из вариантов

19.10.2018
Министр окружающей среды Сийм Кийслер в эфире "Радио 4" пояснил, зачем Эстонии нужно новое хранилище для радиоактивных отходов и почему одним из наиболее вероятным вариантом для его строительства является Палдиски, пишет rus.err.ee.
Подробнее

Мошенники в интернете обещают жертвам вечную любовь и выманивают у них тысячи евро

19.10.2018
В интернете распространяется мошенничество с любовными письмами: злоумышленник манипулирует чувствами жертвы, завоевывает ее расположение и выманивает у нее тысячи евро.
Подробнее

Delfi на Таллиннской неделе моды 2018: героини драмы Кирилла Сафонова и блистательные дивы Iris Janvier

19.10.2018
От безумств первого дня Таллиннской недели моды 2018 сложно отойти, поэтому показы второго дня выглядели более монотонными по сравнению, но тем не менее все было изящно и красиво, а главное — разнообразно: от авангарда до строгого минимализма и блестящего гламура.
Подробнее