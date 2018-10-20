Страсти по телефону: человек купил iPhone из черного списка. Продавец предложил его ”легализовать”

В январе этого года человек приобрел iPhone 7 за 569 евро у продавца MobiiliAbi. Через полгода аппарат приказал долго жить. Выяснилось, что к сети Elisa телефон более не присоединяется.

Потребитель обратился к мобильному оператору, но выяснилось, что в других аппаратах СИМ-карта успешно работает. Следовательно, дело в самом мобильном устройстве. Далее человек пошел в салон iDeal, и там обнаружилось, что в Tele2 он работает.

В тот же день владелец снова пошел в Elisa. Тогда по IMEI-коду вычислили, что телефон — в черном списке. Туда заносят потерянные мобильные, и, таким образом, телефон оказался заблокированным, и пользоваться им по назначению не представляется возможным.

MobiiliAbi предложил замену телефона, но потом передумал и предложил человеку более старую версию — от 2016 года. Потребитель не согласился. В качестве второго решения ему предложили замену материнской платы той, что была в употреблении до двух лет. И это покупателю не подошло — он потребовал 500 евро возврата.

В итоге Комиссия по потребительским спорам удовлетворила ходатайство.