20.10.2018, 09:00

Страсти по телефону: человек купил iPhone из черного списка. Продавец предложил его ”легализовать”

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rus.delfi.ee
EST 8
iPhone 7 Plus
фото иллюстративноеFoto: Madis Veltman

Клиент по незнанию купил телефон, числившийся в черном списке. В него обычно вносят аппараты, которые или утеряны, или украдены. Поскольку ввиду этого магазин не пожелал выплачивать компенсацию, покупатель обратился в Комиссию по потребительским спорам.

В январе этого года человек приобрел iPhone 7 за 569 евро у продавца MobiiliAbi. Через полгода аппарат приказал долго жить. Выяснилось, что к сети Elisa телефон более не присоединяется.

Потребитель обратился к мобильному оператору, но выяснилось, что в других аппаратах СИМ-карта успешно работает. Следовательно, дело в самом мобильном устройстве. Далее человек пошел в салон iDeal, и там обнаружилось, что в Tele2 он работает.

В тот же день владелец снова пошел в Elisa. Тогда по IMEI-коду вычислили, что телефон — в черном списке. Туда заносят потерянные мобильные, и, таким образом, телефон оказался заблокированным, и пользоваться им по назначению не представляется возможным.

MobiiliAbi предложил замену телефона, но потом передумал и предложил человеку более старую версию — от 2016 года. Потребитель не согласился. В качестве второго решения ему предложили замену материнской платы той, что была в употреблении до двух лет. И это покупателю не подошло — он потребовал 500 евро возврата.

В итоге Комиссия по потребительским спорам удовлетворила ходатайство.

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Страсти по телефону: человек купил iPhone из черного списка. Продавец предложил его ”легализовать”

20.10.2018
Клиент по незнанию купил телефон, числившийся в черном списке. В него обычно вносят аппараты, которые или утеряны, или украдены. Поскольку ввиду этого магазин не пожелал выплачивать компенсацию, покупатель обратился в Комиссию по потребительским спорам.
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