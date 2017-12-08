Страсти накаляются: PERH может отключить действующей в больнице аптеке свет и воду

Споры об аренде площади под аптеку в Северо-Эстонской региональной больнице (PERH) длятся уже более двух месяцев, и терпение больницы начинает иссякать, пишет Eesti Päevaleht.

Больница перепробовала все методы: пять письменных требований к аптеке и три ходатайства в суде, но ничего не помогло. Впереди маячит судебное разбирательство, которые может затянуться на годы.

Руководство больницы отмечает, что все происходящее может дорого обойтись как больнице, так и пациентам. ”Конечно, мы не можем пойти и силой отобрать владения, — сказала административный директора PERH Айви Кару. — Нам следует подумать о том, должны ли мы продолжать снабжение электричеством и водой того, кто находится на нашей площади без юридических на то оснований”. С точной датой отключения водо- и электроснабжения больница еще не определилась, так как необходимо провести подготовительные работы. Скорее всего, это произойдет в течение ближайших недель.

Напомним, что в начале октября у Terve Pere Apteek (Apotheka) закончился договор об аренде помещения с PERH. Конкурс на нового арендатора помещения, организованный больницей, выиграла аптека Benu, которая до сих пор не может переехать в здание, так как Apotheka отказывается освободить помещение, пишет rus.err.ee.

В итоге Департамент лекарственных средств приостановил действие лицензии Apotheka в помещениях больницы, но Тартуский административный суд ранее разрешил ей возобновить продажу лекарств, поскольку некоторые лекарства невозможно купить в других столичных аптеках.

Terve Pere Apteek судится как с Департаментом лекарственных средств, так и с Северо-Эстонской региональной больницей. В департаменте подчеркнули, что он не вмешивается в спор по поводу аренды между больницей и фирмой, а только контролирует соответствие лицензии существующим требованиям.