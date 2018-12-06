Страны ОПЕК не достигли консенсуса по снижению нефтедобычи

"Мы все еще обсуждаем", — сказал министр.

По его словам, нет уверенности в достижении соглашения о сокращении нефтедобычи и в пятницу, передает Bloomberg. Пока неизвестно, поддержит ли Россия соглашение о сокращении нефтедобычи, добавил он.

Фалих уточнил, что обсуждается сокращение добычи нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки, это по-прежнему основной сценарий.

Главным камнем преткновения является получение согласия от всех участников, сказал министр.

Министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан сказал журналистам, что "есть хорошее соглашение между ОПЕК, но завтра нам нужно продолжить обсуждения со странами не-ОПЕК". "Мы с оптимизмом смотрим на завтрашнюю встречу", — добавил он.

Министр нефти Ирана Бижан Зангане вышел с единственным комментарием для прессы: "Завтра".

По данным источников Bloomberg, Саудовская Аравия предлагает России снизить нефтедобычу примерно на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с), однако РФ продолжает настаивать на сокращении не более чем на 150 тыс. б/с. В министерстве энергетики РФ не комментируют эту информацию.

Министр энергетики РФ Александр Новак 5 декабря в Вене участвовал в заседании министерского мониторингового комитета стран ОПЕК и не-ОПЕК, а затем вылетел в Санкт-Петербург для участия в Саммите ЕАЭС. Российский министр планировал вернуться в Вену только 7 декабря для участия в министерской встрече стран ОПЕК и не-ОПЕК.