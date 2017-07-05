Страны ЕС могут запрещать деятельность Uber

По оценке судебного юриста Европейского суда, страны-члены Европейского союза (далее — ЕС) могут запрещать незаконную деятельность транспортной фирмы Uber и привлекать ее к уголовной ответственности, не информируя об этом предварительно Европейскую комиссию, передают "Деловые Ведомости".

Как считает судебный юрист Мацей Спунар, вне зависимости от того, что услуга Uberpop транспортной фирмы Uber относится к зоне применения директивы ЕС, страны-члены могут запрещать незаконные занятия транспортной деятельностью вроде Uberpop и назначать наказания за это, не информируя Европейскую комиссию предварительно о законопроекте, сообщил Европейский суд

Юрист указал, что, в соответствии с его предложением от 11 мая по делу Uber в Испании, услуга Uberpop относится к области транспорта и тем самым не является услугой информационного общества в значении директивы.

Судьи Европейского суда обсудят дело. Вердикт вынесут позже.