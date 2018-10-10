Страны Балтии попросят у ЕС 400 млн евро на "отключение" от России

Общая сумма заявки на первый этап составляет 432,5 млн евро, а Евросоюз, как ожидается, профинансирует 75% стоимости первого этапа.

Заявка литовской компании Litgrid, эстонской Elering и латвийской Augstsprieguma tīkls (AST) должна быть подана до 11 октября. Средства должны быть предоставлены в рамках Европейского инструмента инфраструктурных сетей (Connecting Europe Facility, CEF).

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас сообщил, что в рамках первого этапа финансирование необходимо для укрепления внутренних сетей, на втором — для прокладки морского кабеля, позже будут реализованы другие технические решения.

По его словам, весь проект синхронизации обойдется примерно в полтора миллиарда евро. Министр не исключил, что часть потребности в финансировании может остаться и на последующую финансовую перспективу — 2020-2027 годы.

6 сентября регуляторы Литвы, Латвии и Эстонии договорились, что общая стоимость инвестиций первого этапа, реализуемых в странах Балтии, составит 432,55 млн евро, из них 167,045 млн евро придется на Литву, около 77 млн евро — на Латвию и около 187 млн евро — на Эстонию. Инвестиции покроют Litgrid, AST и Elering, которые получат финансовую помощь ЕС.