10.10.2018, 16:10

Страны Балтии попросят у ЕС 400 млн евро на "отключение" от России

 (67)
rus.DELFI.lv
EST 19
Eleringi Kiisa reservelektrijaam
Eleringi Kiisa reservelektrijaamFoto: Hendrik Osula

Операторы передающих электросетей трех стран Балтии в среду подадут заявку Еврокомиссии на получение финансирования для первого этапа синхронизации своих электросетей стран Балтии с сетями континентальной Европы общей стоимостью 1,5 млрд евро.

Общая сумма заявки на первый этап составляет 432,5 млн евро, а Евросоюз, как ожидается, профинансирует 75% стоимости первого этапа.

Заявка литовской компании Litgrid, эстонской Elering и латвийской Augstsprieguma tīkls (AST) должна быть подана до 11 октября. Средства должны быть предоставлены в рамках Европейского инструмента инфраструктурных сетей (Connecting Europe Facility, CEF).

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас сообщил, что в рамках первого этапа финансирование необходимо для укрепления внутренних сетей, на втором — для прокладки морского кабеля, позже будут реализованы другие технические решения.

По его словам, весь проект синхронизации обойдется примерно в полтора миллиарда евро. Министр не исключил, что часть потребности в финансировании может остаться и на последующую финансовую перспективу — 2020-2027 годы.

6 сентября регуляторы Литвы, Латвии и Эстонии договорились, что общая стоимость инвестиций первого этапа, реализуемых в странах Балтии, составит 432,55 млн евро, из них 167,045 млн евро придется на Литву, около 77 млн евро — на Латвию и около 187 млн евро — на Эстонию. Инвестиции покроют Litgrid, AST и Elering, которые получат финансовую помощь ЕС.

Согласно утвержденному сценарию, синхронизация будет осуществляться через уже действующую перемычку LitPol Link и новый морской кабель между Литвой и Польшей, а также через синхронные компенсаторы, оборудованные в трех странах Балтии.

В конце июня страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали политическое соглашение о проекте синхронизации, завершить которую намечается в 2025 году.

Страны Балтии до сих пор работают в синхронном режиме с постсоветской энергосистемой в так называемом кольце БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и зависят от диспетчерской в Москве и российской электроэнергетической сети.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



”В Финляндии ведь никто не умер!” Волость Выру инициирует дискуссию по вопросу строительства в регионе целлюлозного завода

10.10.2018
В понедельник EST-FOR INVEST OÜ направила волостному совету Выру заявление с просьбой поддержать инициирование государственной оценки влияния детальной спецпланировки строительства целлюлозного завода на территории волости.
Подробнее




Страны Балтии попросят у ЕС 400 млн евро на "отключение" от России

10.10.2018
Операторы передающих электросетей трех стран Балтии в среду подадут заявку Еврокомиссии на получение финансирования для первого этапа синхронизации своих электросетей стран Балтии с сетями континентальной Европы общей стоимостью 1,5 млрд евро.
Подробнее

-37% Meeste käekell Police PL.13547JSB/02A
175,- €
110,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Safari
69,- €
27,60 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Vienne
69,- €
27,60 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Formose
69,- €
27,60 €

Студия DELFI | Катри Райк о переходе к соцдемам, русской школе и решениях для проблем Ида-Вирумаа

10.10.2018
Стартовавшая предвыборная кампания в этот раз отмечена не только жесткой борьбой за избирателя, но и очень высокой активностью всех партий по привлечению новых лиц и переманиванию к себе известных и популярных политиков из стана конкурентов. Сегодня в нашей студии ректор Академии МВД, депутат нарвского городского собрания Катри Райк, которая недавно вступила в социал-демократическую партию.
Подробнее

Адам и Ева, мода будущего и разница между креативом и безвкусицей. В Таллинне прошла презентация книги Марины Скульской

10.10.2018
9 октября в Кадриоргском художественном музее состоялась презентации новой книги Марины Скульской “Адам и Ева. От фигового листа до скафандра”. Помимо автограф-сессии все гости смогли насладиться вкусными закусками, музыкой и просмотром дизайнерской одежды, на многие из которых нужно было смотреть только в 3D очках.
Подробнее

ВИДЕО: Знаменитый испанский остров Майорка оказался во власти сильнейшего наводнения

10.10.2018
По данным местных властей, по меньшей мере пять человек погибли и более 10 пропали без вести в результате сильнейшего за последние годы наводнения, вызванного проливными дождями в муниципалитете Сан-Лоренсо на острове Майорка.
Подробнее

Юные хитрецы научились блокировать eKool

10.10.2018
Когда-то родители просто ограничивали ребенку использование интернета и жили спокойно. Теперь всё стало иначе: дети перехитрили родителей. Как рассказывает директор по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов, предприимчивые дети научились закрывать доступ к сайтам, например, к eKool, куда, по их мнению, не стоит заходить родителям.
Подробнее

КХЛ: Возьмет ли сегодня ”Витязь” реванш у "Йокерит" за домашнее поражение?

10.10.2018
”Йокерит” сегодня завершит домашнюю серию, в рамках которой выиграл две встречи из трех, сообщает портал khl.ru . Лидирует по набранным очкам (7+7) форвард Сакари Маннинен, проводящий первый сезон в КХЛ. Делят игровое время поровну голкиперы Райан Заполски и Янис Калниньш, небольшое статистическое преимущество за американцем.
Подробнее